Мы — народ! 15 Вадим Левин

29.07.2019, 9:18

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Фото: «Радыё Свабода»

Каждый, прежде чем физически разрушить Стену, рушит ее внутри себя.

Недавно мне довелось проводить спонтанную (для друзей) экскурсию в Берлине, по Улице Памяти (Strasse der Erinnerung). Рассказывал им, что в 1989 году в ГДР, в Лейпциге и, затем, в крупных (и не очень) городах Восточной Германии - Дрездене, Халле, Магдебурге и др. - проходили мирные акции протеста (можно сказать, на глазах у будущего цербера России).

Первая состоялась в понедельник, 4 сентября. На неё вышло 1200 человек под лозунгом "Мы - народ!" ("Wir sind das Volk!") с требованием гражданских свобод. 50 из них были арестованы. Через неделю участников стало больше, несмотря на аресты...

"Понедельничные" демонстрации продолжились.9 октября 1989 года в мирном протесте в Лейпциге участвовало уже 70 тысяч человек. 16 октября - 120 тысяч... А еще через неделю - около 320 тысяч, то есть бОльшая часть городского населения.

Правительство не решилось бросить на демонстрантов именно для этой цели введённые в город войска (были оставлены на местах временной дислокации).

...Один из участников протеста вспоминает: "Я думал тогда, 9 октября, что если власти и не будут стрелять в толпу, то уж точно на следующий день в город введут танки и будет объявлено военное положение.

Но ничего подобного не произошло. Происходило другое, то, чего трудно было ожидать. Фактически, хотя мы это и не сразу поняли, начиная с 9 октября власти ГДР отступали шаг за шагом, и мы начали понимать, что нам надо не прекращать давление на систему. Но то, что она падет уже через месяц – так далеко наша фантазия тогда не простиралась".

...Я далек от того, чтобы проводить прямые аналогии. Очень много отличий описанной выше исторической ситуации от нашей сегодняшней. Но у Клио не бывает повторов одних и тех же событий. Есть только в чём-то схожие обстоятельства и условия, на основании которых мы часто говорим, что "история повторяется".

Каждый человек, прежде, чем физически разрушить Стену, рушит ее (или их, когда страхов-стен - много) внутри себя.

Вадим Левин, Facebook