Российского оппозиционера Дмитрия Гудкова будут судить 29.07.2019, 9:25

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Дмитрий Гудков

За акцию, на которой его не было.

В Москве второй раз за сутки задержан один из независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков. Об этом политик сообщил в своём телеграм-канале.

По словам Гудкова, полицейские поджидали его возле продуктового магазина, где он покупал еду для передачи другим задержанным на акции протеста возле мэрии Москвы. На ней Гудкова также задерживали, но позже отпустили из суда под обязательство о явке 31 июля.

Сейчас политик находится в отделе полиции по Тверскому району. Его будут судить за повторное нарушение закона о митингах. Гудков сообщил, что обвинение ему предъявляют за акцию протеста возле здания Мосгоризбиркома 14 июля, на которой его не было.

Ранее Гудкова, как и остальных независимых кандидатов, допросили в Следственном комитете по уголовному делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбикорма. В квартире политика прошёл обыск, в ходе которого полиция изъяла всю технику.

В субботу в Москве возле здания мэрии прошла акция протеста против недопуска к выборам в депутаты Мосгордумы оппозиционных кандидатов. По разным оценкам, в ней участвовали от трёх с половиной тысяч до десяти тысяч человек.

Акция была жёстко разогнана сотрудниками правоохранительных органов. По данным портала "ОВД-Инфо", почти полторы тысячи человек были задержаны, среди них – десятки независимых кандидатов. Более семидесяти участников протеста получили травмы. Как минимум 152 человека до сих пор находятся в отделах полиции. На одного из задержанных, по данным членов общественной наблюдательной комиссии, собираются заводить уголовное дело о нападении на сотрудника полиции.