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Житель Мозыря, угрожая пневматикой, украл в магазине пиво

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  • 29.07.2019, 9:31
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Мужчину задержали буквально через 15 минут.

Трое мозырян вздумали попить пива, но тратить деньги на досуг в их планы не входило. Мужчины подошли к супермаркету со стороны разгрузки товара. Грузчик нос к носу столкнулся с 30-летним злоумышленником, который, угрожая пневматическим пистолетом, открыто похитил 2 пластиковые бутылки с пивом, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Когда неизвестные скрылись, работник магазина нажал тревожную кнопку и вызвал милицию.

Мужчину задержали буквально через 15 минут: он с друзьями пил пиво совсем недалеко от места преступления. При нем нашли и пневматический пистолет. Выяснилось, что он не раз привлекался к административной ответственности и был судим за кражу и злостное хулиганство.

Он задержан. Возбуждено уголовное дело.


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