Израиль и США научились перехватывать ракеты в космосе

Израиль и США научились перехватывать ракеты в космосе3
- 29.07.2019, 9:36
- 1,611
Израиль и Соединенные Штаты Америки испытали новую систему противоракетной обороны Hetz-3.
Страны осуществили три успешных перехвата ракет за пределами атмосферы.
Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Испытания проводили Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля и американское агентство по противоракетной обороне на острове Кадьяк (Неподалеку от южного побережья Аляски). В израильском оборонном ведомстве пояснили, что в этом месте есть условия, которых нет в Израиле.
"Я хотел бы выразить глубокую благодарность Соединенным Штатам за это достижение на благо нашей общей безопасности", - прокомментировал Нетаньяху, назвав испытания "идеальным исполнением".