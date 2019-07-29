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Политзаключенный Жемчужный практически все лето находится в штрафном изоляторе

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  • 29.07.2019, 9:46
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Михаил Жемчужный
Фото: «Радыё Свабода»

В течение последних двух лет он провел более 400 суток в экстремальных условиях.

Политзаключенный Михаил Жемчужный, который отбывает наказание в исправительной колонии № 9 в Горках почти все лето провел в штрафном изоляторе. Как стало известно правозащитникам, в течении июня и июля на заключенного было наложено несколько взысканий, среди которых помещение в ШИЗО на 10 суток: 10 июня, 30 июня и 10 июля, передает ПЦ Вясна.

За время пребывания в ИК-9 политзаключенный неоднократно подвергался жестоким наказаниям в виде заключения в ПКТ (помещение камерного типа) и ШИЗО. В течение последних двух лет он провел более 400 суток в экстремальных условиях. Солидный возраст, изоляция от людей, невозможность находиться на свежем воздухе, плохое питание - все это вызывает тревогу за здоровье и жизнь политзаключенного.

Витебский правозащитник Леонид Светик напоминает, что 14 августа Михаилу Жемчужному исполняется 64 года. Пять лет назад, 19 августа, он был задержан и осужден на 6,5 лет лишения свободы. Он предлагает поздравить Михаила Жемчужного с днем рождения, пожелать ему здоровья, мужества и выносливости.

Письма и поздравительные открытки можно отправлять на адрес:

213410, ИК-9, ул. Добролюбова, 16, г. Горки, Могилевская область, Беларусь, Жемчужному Михаилу Игоревичу.


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