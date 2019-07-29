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Украинцы активно скупают недвижимость в Польше

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  • 29.07.2019, 9:54
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Наибольшей популярностью пользуется недвижимость в Варшаве и Кракове.

В связи с высокими стандартами и низкими ценами на недвижимость в Польше ее все больше покупают иностранцы, прежде всего украинцы. Об этом сообщает Радио Польша.

По данным Министерства внутренних дел Польши, в прошлом году иностранцы приобрели 7043 квартир общей площадью 426 200 кв. м. По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше по количеству и на 40% больше по площади, чем двумя годами ранее.

Эксперты говорят, что это результат улучшающейся экономической ситуации в стране.

Согласно отчету компании Deloitte за 2018, польская недвижимость - одна из самых дешевых в Европе. Несмотря на невысокую цену, качество не уступает западной. Поэтому она привлекательна для иностранцев как с точки зрения инвестиций, так и в качестве места для жизни.

Начиная с 2016 года активны на польском рынке недвижимости граждане Украины, которые в прошлом году приобрели 110 000 кв. м, что более чем в два раза превышает показатель 2017 года (данные RynekPerwotny.pl, июль 2019). За украинцами идут граждане Германии, которые купили в Польше 64 000 кв. м. Но немцы приобретали, в основном, помещения в аренду и офисы. Охотно польскую недвижимость покупают британцы, белорусы и французы.

По данным украинского консульства в Польше, количество трудовых мигрантов из Украины с 2014 года выросло в пять раз: с 300 тысяч до примерно 1,5 миллиона.


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