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Почему россияне не хотят сполна рассчитаться с Беларусью за грязную нефть

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  • 29.07.2019, 10:24
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Принятие решения отдаляется.

В «Белнефтехиме» ждут «ускорения» в отношении компенсаций за грязную российскую нефть в «Дружбе» и удивляются намерениям «Транснефти» установить максимальный размер компенсаций на уровне $15 за баррель. «По общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», - отметил зампред концерна Владимир Сизов.

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб прокомментировал Myfin.by ситуацию с компенсацией за грязную нефть.

Когда виновник устанавливает размер компенсации

– Конечно, вызывает немного удивление позиция российской стороны, которая в одностороннем порядке сама устанавливает максимальный размер компенсации за грязную нефть всем ее получателям - в пределах 15 долларов за баррель. И тут совершенно справедливо высказался представитель «Белнефтехима».

Если кто-то кому-то наносит ущерб, то тогда, как минимум, путем переговоров устанавливается размер компенсации этого ущерба - исходя из договорных отношений. Если нет согласия, то сумма ущерба устанавливается в судебном порядке. А не так, что виновная сторона сама решает: вот я буду погашать ущерб в таком-то размере и ни копейкой больше.

Думаю, что это решение России усложняет и без того непростую ситуацию с грязной нефтью. То есть, Россия и Беларусь и раньше были далеки от принятия согласованного решения о том, сколько и как эта грязная нефть будет компенсироваться. А подобное одностороннее решение «Транснефти», если российская сторона действительно займет озвученную позицию, еще больше отдалит Беларусь и Россию от принятия справедливого решения, которое устроило бы обе стороны.


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