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Возле больницы, где находится российский оппозиционер Навальный, прошел митинг

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  • 29.07.2019, 10:30
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Полиция задержала участвовавших в акции солидарности. 

Российские силовики задержали нескольких человек, которые приехали к московской больнице имени Виноградова на улицу Вавилова, куда госпитализировали оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на штаб оппозиционера.

По данным штаба, в автозаке не меньше 12 человек. Среди задержанных — журналисты с пресс-картами, в том числе корреспондент «Дождя».

Задержан также юрист ФБК Александр Помазуев и фотограф Георгий Марков. Марков говорит, что его избили и сломали камеру; он находился там по редакционному заданию и имел при себе пресс-карту.

Вскоре журналистов отпустили, проверив документы. Остальных задержанных увезли в ОВД «Академический».

Напомним, 29 июля российского оппозиционера Навального, который находился в спецприемнике, госпитализировали с «подозрением на острую аллергическую реакцию». Лечащие врачи политика заявили, что его могли отравить.


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