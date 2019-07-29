закрыть
29 июля 2019, понедельник, 12:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как белорус перешел из Google в Facebook и живет в Кремниевой Долине

2
  • 29.07.2019, 10:41
  • 1,239

Средняя зарплата по Калифорнии - $71,8 тысяча в год.

Четырнадцать лет назад Андрей Глухманчук окончил Лицей БГУ и в последний момент передумал: вместо физфака пошел, как многие лицеисты с его потока, на факультет прикладной математики и информатики БГУ, пишет onliner.by.

О выборе айтишной карьеры вместо научной Андрей вряд ли жалеет: он успел поработать в двух ведущих корпорациях мира. Недавно белорус перешел из Google в головной офис Facebook — и сравнил компании мечты.

Google ценит белорусские вузы

— Как вообще попал в IT?

— Заметил, что многие знакомые из Лицея БГУ идут на ФПМИ и мехмат. Перспектива попасть в IT мне понравилась, и я подал документы на ФПМИ. К середине учебы увидел объявление о наборе на курсы в EPAM Systems. Пошел на .NET-разработчика. Закончил, дальше они приглашали людей прямо в отдел разработки. Так осенью 2009 года, в начале четвертого курса, я стал работать на полную ставку.

Потом я переключился на Front-End — это были проекты на JavaScript, по структуре похожие на Gmail. В 2010 году такими проектами занималось мало компаний, они считались передовыми. Так прошли следующие четыре года, я стал техлидом, мне передали команду. И в мае 2014-го я переехал в Штаты.

— В американский офис EPAM?

— Не совсем: тогда у EPAM, кажется, был только один офис в США — в Ньютауне (штат Пенсильвания). Бизнес заключался в перевозке техлидов и delivery-менеджеров прямо к заказчику. Так всем проще и удобнее: ты сидишь у заказчика прямо в офисе, а не общаешься с ним путем переписки или звонков. Сразу начинаешь видеть логику в происходящем — почему клиент хочет именно такое решение.

Но мои ребята оставались в Минске, а ответственность была огромной. Из-за большой разницы во времени сложно организовать работу команды. Если кто-то сегодня не вышел, ты узнаешь об этом только часов через двенадцать. То же самое в обратную сторону: передача новых пожеланий и требований идет с задержкой.

Получалось так: созваниваешься с минскими ребятами около половины седьмого утра, потом весь день работаешь в офисе заказчика и затем, около одиннадцати вечера, снова звонишь в Минск, чтобы рассказать фидбек и новости по проекту.

После трех лет я решил сменить работу и в июле 2017 года ушел в Google в Лос-Анджелесе. История интересная: общался я с ними давно, еще как вуз закончил. Они пытаются привлекать выпускников хороших университетов. В 2012-м летал в Цюрих на собеседование, но не сложилось — по-моему, тогда основная сложность была в рабочей визе.

— На всякий случай уточню: Google высоко оценивает белорусские университеты?

— Во-первых, в Google работает много выпускников белорусских вузов. Конечно, азиатов больше, но тем не менее. Белорусы реально видны, я сам знаю нескольких человек, которые там работают. Во-вторых, рекрутеры и менеджеры проектов на собеседовании говорили, что считают наше математическое образование очень хорошим.

— Вузам будет очень приятно это слышать.

— Факт есть факт. Когда я подавал документы, ожидал вопроса типа «что это за страна и университет?». Но они все отлично знают. Единственная загвоздка — когда верифицируют диплом, то звонят в университет, а архивы часто недоступны, никто не отвечает…

В общем, вопросов по этой части ко мне не возникло: знают и Беларусь, и БГУ, и БГУИР.

Так вот, у Google такая политика: если не проходишь собеседование, то раз в год они пишут тебе и интересуются делами — мол, хотите ли еще раз прийти к нам? И в 2017 году со мной снова связались. Пришел на собеседование, понравился им.

Google — это моя компания-мечта, поэтому я не сомневался, стоит переходить или нет.

— Почему мечта?

— Мне очень нравятся продукты Google — компания делает что-то полезное для конечных пользователей. Кроме поисковика выделю Gmail и особенно Google Docs. На тот момент это был невероятный проект — использовались самые свежие технологии по тем меркам. Дальше Android появился — опять же, великолепный продукт. Да, я знаю, что Google некоторые считают «корпорацией зла», но мне все нравилось.

Что крутого в Google

— Над чем именно ты работал в Google?

— Я был на YouTube-проектах. Если смотришь YouTube с мобильных девайсов и видишь рекламу — можешь меня вспоминать. Было очень познавательно, продуктовая компания в плане работы сильно отличается от консалтинговой.

YouTube, к примеру, очень важный проект — он приносит огромную часть дохода. Ты видишь, как твоя работа напрямую влияет на стоимость акций компании.

А часть твоей зарплаты, вообще-то, и есть акции.

— Чувствовалось, что Google — это одна из топовых компаний планеты?

— В технологическом плане это одна из самых крутых компаний, да. Если по-простому, то процесс от момента написания кода до попадания этого кода конечному пользователю настроен просто невероятно эффективно и удобно для разработчика. Я подобного никогда не видел и не читал о таком.

— Почему другие компании не могут так же? Слишком дорого?

— Это дорого, долго и не всем надо. В Google около 70 тысяч разработчиков, и для организации их работы нужна очень сложная инфраструктура. Если в компании, допустим, пятьсот разработчиков — ситуация абсолютно другая. Можешь использовать GitHub, где есть половина нужных фич, и найти другой opensource-проект с оставшимися 50% фич. Все, вопрос закрыт. Но когда разработчиков 70 тысяч и все отсылают код в один и тот же репозиторий — нужны более сложные технологии.

— Google был компанией-мечтой, но ты ушел оттуда. Почему?

— Да, примерно месяц назад. Переехал из Лос-Анджелеса в Кремниевую Долину, в Саннивейл. Facebook охотился за мной с того момента, как я попал в Google — то ли именно по этой причине, то ли по какой-то другой.

После того как я разобрался во всех системах Google и их процессах работы, то подумал, что сейчас самое время попробовать Facebook. На мой взгляд, это зеркальное отражение Google в плане разработки. Плюс хотелось в Кремниевую Долину — я здесь никогда раньше не жил.

Разница между Facebook и Google

— «Facebook — зеркальное отражение Google в плане разработки». Это как?

— Google — очень бюрократичная компания. По крайней мере, в рамках тех проектов, на которых я успел поработать. Нужно пройти очень много кругов разработки, чтобы доставить пользователям фичу: начинаешь с дизайн-документа, который необходимо согласовывать на многих уровнях с разными командами, затем пишешь прототип, отчитываешься об эксперименте, дальше обсуждаешь целесообразность запуска фичи, мониторишь и так далее. Короче, процесс невероятно долгий — может длиться вплоть до года.

Facebook совсем другой. До 2014 года у них был слоган Move Fast and Break Things: мол, нужно ломать стереотипы разработки и пробовать все новое. Я тут около месяца и уже успел запустить пару экспериментов, без огромного потока документов и согласований — достаточно с менеджером обсудить. Это очень привлекает меня.

— На какой продукт в Facebook тебя взяли?

— Я пока еще в так называемом учебном лагере. Вот, кстати, еще одно отличие между компаниями. Google нанимает тебя в конкретную команду. То есть сперва принимают в саму компанию, а потом уже проходишь собеседование у менеджера конкретной команды, для которой ты подходишь. Условно, пишет: «Хотите ли в YouTube?» Ну, опций у тебя не особо много: отказываешься от одной, предлагают другую — и, как правило, приходится идти туда.

В Facebook политика другая. После найма тебя четыре недели обучают процессам, инфраструктуре, знакомят с задачами компании. И вместе с этим ты начинаешь подыскивать себе команду. На портале менеджеры пишут открытые позиции. Остается заполнить информацию: пишешь, что ты, например, мобильный разработчик, хочешь работать над чатом или каким-нибудь внутренним инструментом. И уже на основании профиля менеджеры связываются с тобой или же ты сам можешь им написать. Уже успел поработать с Messenger Kids, Portal и мобильной версией Instagram.

— На собеседованиях были какие-то специфические уловки?

— Исключительно мое мнение: искусство прохождения собеседования сильно отличается от реальной разработки — ты можешь быть хорошим разработчиком, но плохо проходить собеседования, и наоборот.

Этапов несколько: звонок рекрутера, потом еще один звонок от, как правило, инженера, который задает пару вопросов, — ему нужно понять, разбираешься ты в том, в чем считаешь себя профессионалом, или не очень. Там ничего сложного.

Далее приглашают в офис на весь день, где будет 5—6 интервью. Три собеседования утром, потом за обедом кто-нибудь из твоих знакомых сотрудников, если таковые есть, расскажет вкратце о компании. Дальше — оставшиеся интервью. Затем рекрутеры собирают фидбек от всех, с кем ты общался.

Тематика интервью отличается в зависимости от твоего уровня. Про другие не знаю, расскажу о senior. Одно собеседование — архитектурное. Допустим, «как написать Google Docs»: нужно очень абстрактно рассказать, из каких компонентов состоит продукт, какие данные ты использовал бы, связи между ними.

Второе интервью — с менеджером, где проверяют твои soft skills. Частый вопрос: «Какие у вас были конфликты с командой и как их решали?» Им очень интересно посмотреть на лидерские качества — смогли вы отстоять свою точку зрения или нет? Если пришел из консалтинга, то спрашивают про конфликты с клиентами. Потом еще 2—4 технических интервью: решение обычной прикладной задачи для оценки аналитических способностей — правильно ли ты владеешь языком, верно ли выстроены функции. Если не знаешь или не помнишь редкую функцию, которую можно найти в документации, — ничего страшного. Важнее показать, что понимаешь задачу, продумать структуры данных и подобрать эффективные алгоритмы.

О культуре и терпимости

— В одном офисе и Facebook, и Google могут работать люди буквально со всего мира. Команды формируют из людей одной культуры? Как сотрудников учат никого не обижать?

— Нет, команды многонациональные. Тенденция всех крупных IT-компаний — практика diversity and inclusion. Говоря простым языком, diversity — «все приглашены на тусовку», а inclusion — «на тусовке всем весело». Окружение должно быть таким, чтобы все комфортно себя чувствовали. Для этого проводится куча тренингов.

В YouTube-проекте, к примеру, были американец, мексиканец, индонезиец, турок, китаянка и я, причем этот список не полный.

Да, есть набор тем, к которым нужно подходить очень аккуратно. Пример опасного вопроса — «Откуда ты?» Его можно интерпретировать по-разному: «Где ты сейчас живешь?» либо «Откуда ты или твои родители родом?» Если тебе отвечают на первый вопрос, то, скорее всего, это значит, что не надо вдаваться в подробности: «Нет, откуда ты на самом деле?» Человек, вероятно, по каким-то причинам не хочет об этом говорить. Вопрос не относится к категории табу, но нужно понимать, готов ли собеседник на него отвечать. Что касается меня, то негативных эмоций по поводу своего акцента не испытываю, поэтому с радостью рассказываю про Беларусь.

— В общем, задеть можно чем угодно и кого угодно.

— Без знания культуры — запросто. В одних странах исключено потребление свинины, в других — говядины, но столовая общая и меню обычно включает все типы блюд. Конечно, люди понимают, что ты из другой культуры, и относятся толерантно к тому, что ты ешь это мясо. Просто, наверное, не стоит их уговаривать попробовать кусочек.

— Это не вызывает стеснения? Все время боишься сказать что-то не то.

— Есть small talk: «как дела?», «как прошли выходные?» Когда люди готовы поговорить, то дадут это понять. Например, ответят: «Отмечали такой-то праздник». Ты о нем никогда не слышал, но если уж упомянули его, то можешь смело спросить, что это такое. А если человек не настроен говорить, то ответит про выходные стандартное «нормально» — все, это сигнал, что не нужно расспрашивать. Замечу, что в Facebook политика более открытая. Здесь хотят, чтобы мы не прятали, а привносили свою культуру в компанию.

Мол, вместо того чтобы всех уравнивать и бояться обидеть друг друга, давайте раскрываться: говорите, откуда вы, какие у вас традиции, что обычно люди едят и все такое. Меня, кстати, очень часто про Беларусь спрашивают.

Почему это полезно еще и для самих продуктов: Facebook создается для всех культур сразу, и если, допустим, какую-то кнопку перевести на другой язык без учета культурного контекста, неточность поймет только «местный». Поэтому здесь приучают не молчать и говорить обо всех нюансах.

Айтишники Долины любят белорусский грильяж

— Что про Беларусь рассказываешь?

— Обычно люди спрашивают, где это — многие учили в основном географию Западного полушария. Говорю стандартное «между Россией, Польшей, Украиной, Литвой» — и люди уже примерно понимают. Часто спрашивают про язык. Я говорю на английском с акцентом — одни замечают, что он похож на русский акцент, а другие говорят, что близок к польскому или французскому.

Образование интересует, уровень зарплат, жизнь в целом. Они спрашивают про нас то же самое, что и мы про них.

— Драники готовил уже коллегам?

— Честно говоря, я плохой повар. (Смеется.) Но каждый раз привожу белорусские конфеты — здесь всем очень нравится клюква в сахаре и грильяж.

Доходы и расходы

— Раз уж в Штатах интересуются белорусскими зарплатами, то и нам можно спросить. Насколько комфортно жить senior-инженеру Facebook в Долине?

— Первое время после переезда в США зарплата была выше средней по Калифорнии, а она сейчас составляет примерно $71,8 тысячи в год до налогов. Хватает или нет? Смотря на что примерять. Если ожидаешь, что купишь жилье — нет, не купишь.

Штука такая: да, тебе платят много денег, но очень много и уходит. Мое съемное жилье стоит чуть больше $3 тысяч в месяц, еще тысяча — отчисления в пенсионный фонд. И после всех выплат остается не то чтобы много. С другой стороны, товары по всему миру стоят примерно одинаково.

При большом обороте денег здесь тебе гораздо проще купить новый гаджет, взять в кредит машину. Так что да, с этой точки зрения жизнь в США комфортнее, чем в Беларуси.

Но если хочешь купить жилье в Долине — это около миллиона долларов. Кредит будет, в зависимости от истории, под 4—5% годовых на тридцать лет. Деньги получаются очень серьезные. Причем за этот миллион ты не будешь жить в каких-то элитных апартаментах — нет, обычный таунхаус или небольшой домик.

— Разница в доходах айтишников и, допустим, врачей, преподавателей вузов большая?

— Ты очень удачные профессии упомянул: врач, преподаватель в университете и айтишник — три самые высокооплачиваемые профессии в Штатах. Хороший врач получает больше хорошего айтишника. Одно «но»: они, как правило, выплачивают кредиты за семь лет обучения — это легко может быть $150—200 тысяч. Самые большие доходы — у хирургов и анестезиологов. На пике карьеры — около миллиона в год. Далеко не каждый директор IT-компании столько зарабатывает. То же самое с профессорами: образование ведь платное, и деньги за обучение идут в том числе им. Еще у адвокатов очень высокие доходы.

Вообще, базовый минимум в Калифорнии — $12 в час. Выходит где-то $22,9 тысячи в год. Средней, как я уже сказал, считается зарплата в $71—72 тысячи. Столько получают, например, бухгалтеры.

— А сколько получает, например, таксист?

— Видел недавно буклет Lyft [по сути, близнец Uber. — Прим. Onliner] — там предлагали что-то около $1500 в неделю.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип