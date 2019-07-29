Представитель Зеленского в украинском Кабмине: Коалиция уже есть 29.07.2019, 10:53

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Андрей Герус

Фото: УНИАН

Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские кресла в Украине.

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет в интервью РБК, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.

"Коалиция уже есть, монобольшинство", - заявил Андрей Герус.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - cказал он.

Также представитель Владимира Зеленского ответил на вопрос о возможной коалиции с партией "Голос": "Это же зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий. Увидим".

Напомним, партия "Слуга народа" получила 254 места в Верховной Раде Украины.