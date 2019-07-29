Распилы и показуха: чиновники разворовали деньги на реконструкцию Борисова 8 29.07.2019, 11:00

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Фото: fotobel.by

На кону не только сохранение должностей, но и свобода.

Telegram-канал "Баста!" публикует письмо читателя из Борисова. Там в этом году пройдут областные "Дожинки".

- Местные власти готовятся - на кону не только распилы и сохранение должностей, но и свобода. По городу ходят слухи, что если главвертикальщик Денгалев не справится - поедет в соседнее Жодино, в тюрьму срок мотать. Еще в начале июня на совещании в райисполкоме чиновники решили брать показухой: гвозди программы - дорогущий фонтан у Дома культуры и реконструкция пары центральных улиц, по которым будут проезжать гости из Минска. Жителям города, конечно, нарисовали более радужную картину.

"Не имея хороших дорог, было бы неправильно тратить деньги на фонтаны", - заявил Денгалев тогда.

Реальность же оказалась предсказуемой. Деньги на реконструкцию города разворованы, на фонтан в добровольно-принудительном порядке скидываются местные бизнесмены, в квартале от райисполкома - жесть и разруха. Подкрасили фасады домов, которые выходят на проезжую часть. Что касается самих дорог, то смотрите фото. Это подъезд к роддому на Инкубаторной. "По этим ямам и кочкам попрыгаешь - быстрее родишь", - шутят посетители. Есть места и похуже, например перекресток Каминского и 3-го Интернационала, на котором сняли асфальт, а новый положить забыли.

Зато чиновники не забыли о другом: забить на жителей города, которые вынуждены уже третий месяц жить в диких условиях ради показухи перед минским начальством.

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