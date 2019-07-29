закрыть
29 июля 2019, понедельник, 12:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Распилы и показуха: чиновники разворовали деньги на реконструкцию Борисова

8
  • 29.07.2019, 11:00
  • 3,848
Фото: fotobel.by

На кону не только сохранение должностей, но и свобода.

Telegram-канал "Баста!" публикует письмо читателя из Борисова. Там в этом году пройдут областные "Дожинки".

- Местные власти готовятся - на кону не только распилы и сохранение должностей, но и свобода. По городу ходят слухи, что если главвертикальщик Денгалев не справится - поедет в соседнее Жодино, в тюрьму срок мотать. Еще в начале июня на совещании в райисполкоме чиновники решили брать показухой: гвозди программы - дорогущий фонтан у Дома культуры и реконструкция пары центральных улиц, по которым будут проезжать гости из Минска. Жителям города, конечно, нарисовали более радужную картину.

"Не имея хороших дорог, было бы неправильно тратить деньги на фонтаны", - заявил Денгалев тогда.

Реальность же оказалась предсказуемой. Деньги на реконструкцию города разворованы, на фонтан в добровольно-принудительном порядке скидываются местные бизнесмены, в квартале от райисполкома - жесть и разруха. Подкрасили фасады домов, которые выходят на проезжую часть. Что касается самих дорог, то смотрите фото. Это подъезд к роддому на Инкубаторной. "По этим ямам и кочкам попрыгаешь - быстрее родишь", - шутят посетители. Есть места и похуже, например перекресток Каминского и 3-го Интернационала, на котором сняли асфальт, а новый положить забыли.

Зато чиновники не забыли о другом: забить на жителей города, которые вынуждены уже третий месяц жить в диких условиях ради показухи перед минским начальством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип