Илон Маск показал прыжок межпланетного корабля 5 29.07.2019, 11:12

7,078

Корабль для пилотируемых полетов уже протестирован.

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship. Ролик он разместил в своем твиттере, пишет сайт bagnet.org.

Отмечается, что корабль предназначен для межпланетных пилотируемых полетов. Он был протестирован на базе будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика в Техасе.

На видео был показан первый прыжок на 20 метров, второй планируют сделать через одну-две недели, но уже на 200 метров.

Уточняется, что Starhopper работает на кислородно-метановом двигателе Raptor.