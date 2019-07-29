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Илон Маск показал прыжок межпланетного корабля

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  • 29.07.2019, 11:12
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Корабль для пилотируемых полетов уже протестирован.

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship. Ролик он разместил в своем твиттере, пишет сайт bagnet.org.

Отмечается, что корабль предназначен для межпланетных пилотируемых полетов. Он был протестирован на базе будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика в Техасе.

На видео был показан первый прыжок на 20 метров, второй планируют сделать через одну-две недели, но уже на 200 метров.

Уточняется, что Starhopper работает на кислородно-метановом двигателе Raptor.


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