Илон Маск показал прыжок межпланетного корабля

Илон Маск показал прыжок межпланетного корабля5
- 29.07.2019, 11:12
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Корабль для пилотируемых полетов уже протестирован.
Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship. Ролик он разместил в своем твиттере, пишет сайт bagnet.org.
Drone cam pic.twitter.com/gVdMrMgUZq— e^👁🥧 (@elonmusk) July 26, 2019
Отмечается, что корабль предназначен для межпланетных пилотируемых полетов. Он был протестирован на базе будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика в Техасе.
На видео был показан первый прыжок на 20 метров, второй планируют сделать через одну-две недели, но уже на 200 метров.
Уточняется, что Starhopper работает на кислородно-метановом двигателе Raptor.