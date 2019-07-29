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Süddeutsche Zeitung: Сила улицы, или Как российские власти просчитались

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  • 29.07.2019, 11:29
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Фото: AFP

Первая ошибка Кремля в том, что он недооценил оппозиционных кандидатов.

"Московские власти просчитались. Они жестко противодействуют демонстрантам - и тем самым укрепляют оппозицию", - считает журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung, (перевод - inopressa.ru) Зильке Бигалке. Аресты протестующих свидетельствуют, по ее мнению, о "политической неумелости и растущей нервозности властей".

"Первая ошибка властей заключается в том, что они недооценили оппозиционных кандидатов. Последним не только удалось собрать несколько тысяч подписей в поддержку своих кандидатур. Они заслужили эту поддержку честным путем, некоторые из них на протяжении нескольких лет активны в качестве местных политиков в своих избирательных округах. Вторая ошибка властей состоит в том, что они недооценили москвичей, - полагает журналистка. - Многие пришли в ярость, когда их подписи в поддержку кандидатов были вычеркнуты, а их самих объявили фактически не существующими".

"Это, вероятно, привлекло к этой дюжине независимых кандидатов больше внимания, чем они получили бы в честной предвыборной борьбе. Давление властей сплотило их там, где до этого они не были едины. (...) Так оппозиционные политики могут стать значительно более неприятными для городского правительства и Кремля, чем если бы им удалось попасть в беззубое учреждение в качестве депутатов", - говорится в статье.

"Избирательная комиссия не сможет пойти на попятную, не потеряв свое лицо", - считает Бигалке.

"В последнее время Кремль немного шел на уступки, чтобы ослабить различные местные протесты. Однако на них речь шла не об основных правилах демократии, таких как право, а о городских парках, мусорных свалках или коррумпированной юстиции. Но, возможно, Кремль извлечет урок из ошибок московских властей, например, когда будут проводиться выборы в Госдуму в 2021 году", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.


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