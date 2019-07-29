Верховный суд смягчил приговор экс-главе ГУПР Барисевичу 1 29.07.2019, 11:33

Сергей Барисевич

Фото: Святослав ЗОРКИЙ / kp.by

Приговор экс-чиновнику Мингорисполкома вступил в силу.

В понедельник коллегия по уголовным делам Верховного суда снизила на год, с 14 до 13 лет, наказание экс-начальнику главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергею Барисевичу. Приговор вступил в законную силу, пишет tut.by.

Напомним, по приговору Минского областного суда, оглашенному в марте нынешнего года, экс-глава ГУПР Мингорисполкома получил 14 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением на пять лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Имущество Барисевича — два участка с домами под Минском, автомобиль Mercedes 2010 года выпуска, мотоцикл Harley-Davidson, телефоны, часы, запонки, ювелирные украшения (в том числе с бриллиантами) остались под арестом.

Бывшего директора комбината школьного питания Фрунзенского района Минска Марину Морозову суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сегодня Верховный суд и ей снизил срок на 1 год — до 9 лет лишения свободы.

Напомним, срок для Барисевича — близкий к рекордному за коррупционные преступления.

«Полгода слушали это дело, я с самого начала признавал вину и не пытался уйти от ответственности. Я не нахожу ни одного довода в свое оправдание. Признаю свою вину в полном объеме в том, что я действительно совершал. Если бы не действия моего руководителя, который на меня давил и требовал носить взятки, этого бы не случилось», — заявил в последнем слове экс-руководитель ГУПР Мингорисполкома, извинившись перед всеми, кому нанес урон, «в том числе перед нашим президентом».

«Я не знал, что так построена система в той отрасли, где я работал», — добавил он.

Гособвинитель отмечал, что преступления обвиняемых различны, касаются поборов, которые вынуждены были платить заведующие производством комбинатов школьного питания и должностные лица магазинов «Живинка» для передачи главе ГУПР Барисевичу. В деле множество эпизодов. Масштабные поборы с магазинов и комбинатов школьного питания продолжались в 2013—2017 годах, до задержания Барисевича.

Барисевич признал себя виновным частично, заявив, что подарки передаривал вышестоящему руководству, как и часть переданных сумм. Деньги, по его словам, шли Андрею Доморацкому, который тогда занимал должность зампреда Мингорисполкома и курировал торговлю. Доморацкого задержали в мае 2018 года. В суде над Барисевичем, выступая в качестве свидетеля, бывший чиновник заявил, что никаких незаконных вознаграждений не получал. Недавно сам Доморацкий был приговорен к 12 годам заключения за взятку.