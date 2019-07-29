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Россиянам запретят анонимно пополнять электронные кошельки

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  • 29.07.2019, 11:37
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Анонимные электронные кошельки использует около 10 миллионов человек.

Неидентифицированные держатели анонимных электронных кошельков на сервисах "Яндекс.Деньги", VK Pay, PayPal, WebMoney, "QIWI Кошелек" и других систем не смогут пополнять их через терминалы и офисы операторов сотовой связи — только через банковский счет. Это следует из поправок к закону о национальной платежной системе, одобренных 26 июля Советом Федерации, сообщает РБК.

Поправки вступят в силу после подписания президентом РФ Путиным.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки в закон добавили по просьбе Росфинмониторинга. Служба сочла, что такие кошельки могут использоваться для финансирования терроризма, распространения наркотиков и оплаты незаконных услуг.

"Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств", — подчеркнул Аксаков.

По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, анонимные электронные кошельки используют около 10 млн человек. Их держателями в основном являются люди без банковского счета или клиенты небольших банков с плохим онлайн-интерфейсом, кошельки они используют для оплаты интернет-покупок.

Ассоциация участников рынка электронных денег раскритиковала поправки. По мнению представителей ассоциации, все риски анонимных онлайн-платежей минимизированы жесткими лимитами. В частности, баланс электронных кошельков не может превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций — не более 40 тысяч рублей в месяц. Снять наличные и перевести деньги за рубеж без идентификации нельзя. Поэтому онлайн-системы и так непривлекательны для преступников, считают в ассоциации. Поправки же могут привести к тому, что зарубежные системы уйдут с российского рынка, а национальные перестанут развиваться.


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