закрыть
29 июля 2019, понедельник, 12:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Изменения климата: белорусские леса могут остаться без голубики

1
  • 29.07.2019, 11:43

Ягода будет уходить» вместе с верховыми болотами.

Площади, пригодные для роста голубики в Беларуси, могут сократиться вследствие изменения климата. Об этом заявили в научном отделе Национального парка «Беловежская пуща», пишет сайт телеканала «Белсат».

Ученые отмечают, что повышение температуры и снижение количества осадков приводят к постепенному сокращению площади мест, пригодных для голубики.

«В дальнейшем, при сохранении нынешних темпов изменения погодных условий, голубика будет уходить» вместе с верховыми болотами», – отметили в Беловежской пуще.

Вместе с тем специалисты заявили, что уже выведены новые сорта голубики, которые более приспособлены к почвенным условиям и обладают высокой производительностью.

«Однако только голубика обычная, которая растет в лесу, имеет тот самый неповторимый вкус и природный аромат», – заметили в научном отделе.

Голубика встречается преимущественно в заболоченных сосняках, где вода в почву поступает только из атмосферных осадков.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип