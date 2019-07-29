Изменения климата: белорусские леса могут остаться без голубики 1 29.07.2019, 11:43

Ягода будет уходить» вместе с верховыми болотами.

Площади, пригодные для роста голубики в Беларуси, могут сократиться вследствие изменения климата. Об этом заявили в научном отделе Национального парка «Беловежская пуща», пишет сайт телеканала «Белсат».

Ученые отмечают, что повышение температуры и снижение количества осадков приводят к постепенному сокращению площади мест, пригодных для голубики.

«В дальнейшем, при сохранении нынешних темпов изменения погодных условий, голубика будет уходить» вместе с верховыми болотами», – отметили в Беловежской пуще.

Вместе с тем специалисты заявили, что уже выведены новые сорта голубики, которые более приспособлены к почвенным условиям и обладают высокой производительностью.

«Однако только голубика обычная, которая растет в лесу, имеет тот самый неповторимый вкус и природный аромат», – заметили в научном отделе.

Голубика встречается преимущественно в заболоченных сосняках, где вода в почву поступает только из атмосферных осадков.