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В Туркменистане начали задерживать распространителей слухов о смерти Бердымухамедова

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  • 29.07.2019, 11:49
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Гурбангулы Бердымухамедов

Министерству культуры поручили вести контрпропаганду.

Как передают корреспонденты «Хроники Туркменистана», с 25 июля в стране началась активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье диктатора Гурбангулы Бердымухамедова. Силовые структуры в Ашхабаде и в регионах были переведены на некий «усиленный вариант несения службы».

По данным журналистов, в Лебапском велаяте задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов о смерти Бердымухамедова. Задержанные – сотрудник Лебапского отделения «Туркментелекома», работник водного хозяйства и работница местного ЖКХ.

Помимо этого, вести контрпропаганду было поручено Министерству культуры.

Вероятно, именно с этим связано одновременное появление в Instagram множества видеороликов туркменских звезд, призывающих своих поклонников не верить слухам и проклинающих «предателей родины», а также информационных сообщений проправительственных сайтов, критикующих распространителей «фейковых провокаций» и публикующих прямые оскорбления и нападки на независимых журналистов.

Старейшин страны призвали проводить профилактические беседы с населением, в особенности в семьях, члены которых находятся на заработках за рубежом.

Как отмечает Telegram-канал «Протесты в мире», до этого времени никакой реакции со стороны Туркменистана на сообщения о кончине Бердымухамедова, за исключением опровержений работников туркменских посольств, не было.


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