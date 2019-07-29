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Белорус вошел в сообщество Forbes

  • 29.07.2019, 11:52
Алексей Макаров

Технический совет Forbes - мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров международных компаний.

Алексей Макаров, один из основателей и CEO белорусской IT-компании Qulix Systems, вошел в Технический совет Forbes, пишет tut.by.

Технический совет Forbes — это мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров международных компаний. Сегодня совет включает более 2000 участников — например, Amazon, Dell, Huawei, Visa, Microsoft, IBM, Intel, Xerox, SAP, Oracle, Uber, PayPal, Electronic Arts.

Отмечается, что «основная идея сообщества — дать возможность каждому его члену получить доступ к накопленным знаниям и экспертизе коллег из других городов и стран. Участники Технического совета пишут для Forbes статьи на техническую и бизнес-тематику, обсуждают на платформе вопросы бизнеса, могут найти новые контакты и общаться напрямую с топ-менеджерами компаний из разных стран».

Каждый потенциальный участник должен пройти телефонное собеседование с комиссией Технического совета Forbes. Кроме того, к желающим вступить в сообщество выдвигается несколько требований:

- он должен быть техническим руководителем высшего звена (основатель, CEO, CTO);

- компания должна иметь представительство в США;

- рассматриваются заявки от организаций с годовым доходом не менее 5 миллионов долларов.


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