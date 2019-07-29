Как журналист выводил на чистую воду продавцов «бэушных» моторов 29.07.2019, 12:23

Добиться от чиновников и правоохранителей должной реакции на откровенное жульничество - порой нереально.

В работе журналиста трудностей всегда немало. И дело даже не в том, что сама по себе профессия требует знаний практически в любой области, так как цена ошибки может быть очень велика. А вот добиться от чиновников, а также от правоохранителей должной реакции на откровенное жульничество порой нереально. Одни только истории с залоговыми автомобилями из России чего стоят, когда мы прошли путь от районной милиции до Генеральной прокуратуры и ДФР. Ситуация не изменилась, деятели в сфере противоправной торговли автомобилями и поныне занимаются тем же, чем и занимались до этого, - обманывают людей.

Когда в редакцию ABW.BY обратился владелец и мастер СТО из Смолевичей Владимир Зеленский и сообщил, что встретился в своей работе с перебитым номером на двигателе, мы даже не предполагали, что дело примет такой оборот. Но материал изначально обещал быть интересным, поэтому мы выехали в город-спутник.

Для начала сообщим, что ИП Зеленский имеет необходимые разрешения и сертификаты на проведение ремонтных работ с автомобилями, - это проверили сразу.

А затем журналисты выслушали его историю: "Не так давно ко мне обратился мой знакомый Олег. До этого на другой СТО он успел поменять на своем автомобиле Renault Master двигатель 2.5 DCI. Сразу после замены обнаружились неисправности: то масло текло, то двигатель стал троить, а потом окончательно "накрылся". Я сказал ему: приезжай ко мне, будем двигатель снимать и смотреть. Сняли двигатель, я начал его осмотр. Честно говоря, чувство, что что-то тут не так, возникло у меня сразу: год выпуска двигателя затерт инструментом, а место затирания закрашено. Ладно, проверим маркировки. Внизу двигателя ударным способом была нанесена маркировка G9U, что соответствует двигателю 2.5. DCI. Но это на самом деле обман...

Судя по состоянию, двигатель этот серьезно "бэушный", а маркировочная надпись четкая, как новенькая, и тоже покрыта свежей краской. Я ввел в интернете номер самого двигателя 8200102320 и получил информацию, что это двигатель объемом 2,2 литра, а не 2.5, а значит, на маркировочной табличке должно быть нанесено G9T. Проверить это легко. Затем я провел процедуры по определению хода поршня, чтобы путем измерений определить технические характеристики осматриваемого двигателя.

Технические замеры подтвердили, что предоставленный мне двигатель имеет фактический объем 2,2 литра, вместо 2,5 литра, как указано в документах на покупку этой детали и на маркировке. Результат установки "поддельного" двигателя на автомобиль - очередной дорогой ремонт. Долго такое "художество" не проедет. "Тебя обманули, - заявил я Олегу, - это жульничество. Где ты приобрел? Неси документы".

И тут меня посетило "дежавю". Я уже встречался около трех лет назад с подобной ситуацией, когда в попытках найти двигатель объемом 2,5 литра мне пытались продать переделанный 2.2. И это было в том же месте, где и приобрел Олег. Тогда я под контролем продавцов снял поддоны в трех движках, заявленных как 2.5, и показал, что это обман. "Других у нас нет" - таков был ответ. Зачем проводятся такие манипуляции? Ответ на поверхности - разница в цене таких агрегатов составляет более тысячи долларов США".

Естественно, так ситуацию оставлять нельзя. Вместе с Владимиром журналисты звонят поставщику, базирующемуся в Борисове, говорим: "Вы нам под видом 2.5 продали двигатель 2.2, еще и маркировки подделали".

В ответ слышат "Не знаем ничего, но готовы заменить на другой двигатель, который точно имеет объем 2,5 литра. Ждите в Смолевичах, вам все доставят через два часа, машина грузится в Минске".

Спустя два часа журналисты снова звонят и опять слышат: "Скоро".

Журналисты попросили телефон водителя, набирают его, а он говорит: "Выезжаю из Борисова, скоро буду". Интересные круги, однако, делает доставка, если ездит в Смолевичи из Минска через Борисов.

Тем не менее чудо свершилось - поставщик наконец-то привез требуемый двигатель.

Выгружаем и начинаем осмотр уже второго 2.5 DCI.

Та же картина: год выпуска затерт, табличка явно изменена и свежеокрашена.

Проверяем по номеру двигателя - это 2.2 DCI.

"Это что вообще?" - спрашивает журналист водителя. Каким же цинизмом нужно обладать, чтобы взамен поддельного двигателя 2.5. DCI привезти другой поддельный двигатель 2.5 DCI?!

Пока ожидали новый двигатель в Смолевичах, его "шаманили", красили, документы готовили? С таким сталкиваюсь впервые. Их за руку ловят, уличают в обмане, а они делают то же самое. Опять звоним поставщику в Борисов и предупреждаем, что едем сдавать первый поддельный двигатель по гарантии, "замена" нам на такое же не нужна. "Хорошо, приезжайте", - слышим в ответ. В офисе оформляем возврат и едем на склад. То есть юридически двигатель они приняли, но фактически он у нас в автомобиле. Странно, но ладно.

Вышедший сотрудник говорит, что руководства на складе, как и в офисе, нет, но "будем что-то решать". Пока "решают", осматриваемся по сторонам и видим лежащий за углом двигатель 2.2 DCI. Ждет перевоплощения? Кто знает.

Время идет, руководства нет, внятного ответа на вопрос, с кем можно поговорить о возмещении ущерба, причиненного автомобилю продажей поддельного двигателя, - тоже.

Едем обратно в офис - там по-прежнему никого, телефон директора не дают.

Юридически принадлежащий уже им двигатель все еще лежит в багажном отделении нашего автомобиля. Нам-то их "художество" и даром не нужно: верните деньги, возместите ущерб - и мы уедем. Увы, найти хоть кого-то, кто правомочен обсуждать эти вопросы, не удалось. Едем домой.

По пути нам звонят со склада и сообщают радостную весть: "Вернитесь, отдадим деньги за ущерб". Здесь у нас возникла дилемма: Олег, купивший сей "творческий" продукт местных мастеров, рад, и его можно понять - без судов, споров и склок решен финансовый вопрос. Но я добавляю ложку дегтя: слишком все гладко.

И действительно, по прибытии к складу нас моментально заблокировали со всех сторон, перекрыв таким образом пути отхода. Спецоперация проведена поставщиком быстро и красиво, отдадим должное.

Вид спереди:

Вид сзади:

При этом представитель поставщика, увидев видеосъемку, попытался выбить телефон из рук. Настоятельно рекомендуем посмотреть, как крупный поставщик "бэушных" деталей "работает" с клиентами.

Прямо на въезде в Борисов, перед поворотом на знаменитый стадион флагмана белорусского футбола клуба БАТЭ, есть огромный плакат, говорящий о том, что на помощь всегда придет милиция города Борисова. Что же, нам ничего не остается, как набрать 102.

Милиционеры прибыли оперативно, первые впечатления положительные. Владимир как специалист рассказывает милиционеру и демонстрирует на самом двигателе факт подделки, объясняет, с какой целью это делается и каковы последствия установки на автомобиль такого узла. Причем слова "подделка" и "мошенничество" употребляются неоднократно.

На действия милиционеров это никак не повлияло. Один из них, выяснив номер директора, стал общаться с ним по телефону. Странно, нас такой чести не удостоили.

Тем временем наш автомобиль был заблокирован уже другим транспортным средством, но тем же водителем. Свой личный транспорт он, видимо, решил поберечь.

Странно, что борисовские милиционеры ему позволили совершить нарушение ПДД, причем второй раз.

139. Транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии - при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения.

Ведь именно об умышленной блокировке мы и сообщали по телефону 102, ответственность за это правонарушение наступает по ст.18.22 КоАП Беларуси.

В целом же полное отсутствие реакции как на факт подделки двигателя, так и на факт совершения лицом административного правонарушения, есть нарушение закона об органах внутренних дел.

Статья 23. Обязанности сотрудников органов внутренних дел

Каждый сотрудник органов внутренних дел на всей территории Республики Беларусь независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени в случае обращения к нему должностных лиц и других граждан с заявлением или сообщением о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо в случае непосредственного выявления таковых обязан:

принять возможные меры по пресечению преступления, административного правонарушения, спасению граждан, оказанию нуждающимся необходимой помощи, установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, административное правонарушение, выявлению очевидцев преступления, административного правонарушения, охране места происшествия;

сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел.

И тут не требуется никаких заявлений от лиц. Ведь "при поступлении сообщения о событиях, угрожающих общественной безопасности, либо в случае непосредственного выявления таковых…" сотрудник обязан сообщить об этом в ОВД и принять меры по пресечению преступления либо правонарушения.

Таких мер принято не было. Вместо этого один милиционер был занят "разрешением" ситуации без заявлений и полюбовно, а второй вообще стоял и молчал.

В результате длительных переговоров с директором фирмы-поставщика поддельных двигателей сотрудник милиции сообщил, что вопрос решен, ситуация урегулирована, сейчас потерпевшему возместят ущерб на месте. Потребуется только расписка о получении денег. Прошло еще немного времени, пока "искали" деньги, и вот он - момент "урегулирования" спора.

В итоге Олег свои финансовые вопросы при "посредничестве" правоохранителей решил. Но факт остается фактом: информация о подделках двигателей не заинтересовала правоохранителей.

И тут самый активный человек в погонах спросил, буду ли я готовить статью по этому поводу. После моего утвердительного ответа возникла пауза: "В статье о нас не пишите, фото с нашим участием не публикуйте, так как разрешения на съемку мы вам не давали".

В ответ я свою позицию изложил кратко: это место общего пользования, территория не закрыта, деятельность милиции гласная, административный процесс в отношении меня не ведется, чтобы спрашивать снимать или нет, а по Закону "Об информации, информатизации и защите информации" (ст.16) доступ к информации о правонарушениях и преступлениях не может быть ограничен.

Тогда милиционер предъявил свое удостоверение и потребовал документы от меня. Поскольку мои вещи остались на СТО в Смолевичах, предъявить мне ему было нечего. На мои утверждения, что закон не обязывает меня носить документы с собой, правоохранитель заявил мне о задержании для установления личности: "Проследуйте в служебный автомобиль, так как ваша личность не установлена". "Позвольте, - говорю я, - так вы же меня даже об этом еще и не спросили". Называю при этом свои полные данные, но без толку: "Проследуйте".

Да, закон позволяет доставлять в ОВД граждан для установления их личности. Только вот при каких условиях это делается?

Закон РБ об органах внутренних дел. Статья 25. Права сотрудников органов внутренних дел

Сотрудники органов внутренних дел в целях выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел, в пределах своей компетенции имеют право:

требовать от граждан соблюдения общественного порядка;

проверять у граждан при подозрении в совершении ими преступлений, административных правонарушений документы, удостоверяющие их личность, а также документы, необходимые для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на органы внутренних дел…

Но меня ни в каком преступлении либо правонарушении никто не обвинял. Тогда что нужно устанавливать, если свои персональные данные я назвал?

Некоторые очевидцы событий явно заскучали, но мне скучно не было, поскольку под контролем милиционера я был препровожден в служебный автомобиль сотрудников милиции. Успел незаметно переслать фотографии и видео в служебный чат ABW.BY - стало легче. Меня вывезли с территории базы и стали проводить беседу, общий смысл которой сводился к следующему: "Зачем журналистам все это нужно?" - "Затем, чтобы поддельные двигатели не попали к людям, что чревато огромными затратами на ремонт вышедших из строя автомобилей. Затем, что это вовсе не единичные случаи и все "это" работает давно". Видя, что "профилактические" меры не работают, мне велели выйти из автомобиля, что я и сделал. "Что это было?" - подумал я. С момента препровождения меня в автомобиль началось мое фактическое задержание и ограничение свободы, но документов о задержании составлено не было, мои права и обязанности как задержанного разъяснены не были. Высадили из автомобиля и говорят: "Иди". Решили попугать?

Статья 8.5 ПИКоАП. Протокол административного задержания физического лица

Об административном задержании физического лица составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, составившего протокол, сведения о личности задержанного, основания, место и время его фактического задержания. При этом задержанному разъясняется установленное пунктом 5 части 1 статьи 4.1 настоящего Кодекса право пригласить защитника. Протокол подписывается лицом, его составившим, и задержанным. В случае отказа задержанного от подписания протокола в нем делается соответствующая запись с указанием мотивов отказа. Копия протокола вручается задержанному по его просьбе.

Хотелось бы, чтобы участники этих событий в погонах помнили и об этой правовой норме, когда захотят установить чью-либо личность:

Статья 8.2. Административное задержание физического лица

1. Административное задержание физического лица состоит в фактическом кратковременном ограничении свободы физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, за совершение им административного правонарушения, в доставлении его в место, определенное органом, ведущим административный процесс, и содержании в данном месте.

2. Административное задержание физического лица применяется в целях:

1) пресечения противоправной деятельности;

2) составления протокола об административном правонарушении, если составление его на месте выявления (совершения) административного правонарушения не представляется возможным;

3) установления личности…

Ни одного документа о задержании в нарушение закона, ничего.

Эту историю можно было считать оконченной. Но у участников событий остались вопросы, каждый пожелал кратко выразить свое мнение.

Олег: "Для меня в целом ситуация разрешилась благополучно. Ущерб мне возместили. Но осталось чувство, что представитель милиции занимался не тем, чем он должен заниматься. Вместо выяснения обстоятельств продажи поддельных двигателей людям он начал урегулировать спор и диктовал мне, как нужно написать расписку. Мне кажется, в его функцию это не входит. А почему он тогда это делал? А с поддельными двигателями что будет?"

Владимир Зеленский, владелец СТО в Смолевичах: "От этих событий я был в полном шоке. Как специалист со стажем ответственно заявил милиционеру, что конкретно в это время и в этом месте совершается мошенничество путем подделки двигателей и их продажи. Цена вопроса для этих "деятелей" - более тысячи долларов с каждого такого двигателя. Но это было ему неинтересно. Да, я обратился к журналистам, чтобы об этой истории узнали, чтобы люди внимательно проверяли, что и у кого покупают, двигатель - штука не дешевая. А зачем было журналиста задерживать? Личность установить? И почему только его личность правоохранителей заинтересовала? Свои данные он озвучил прилюдно. Кстати, больше ни у кого документы сотрудники не спрашивали, даже у тех, кто подделку продавал. Их личности разве не интересуют? С высоты своего жизненного опыта я почувствовал, что попал в 1990-е".

В заключение этой истории хотим сказать, что поддельные двигатели остались у тех, кто их и продавал. В лучшем случае они будут уничтожены, но, возможно, вскоре найдут хозяев, история повторится. Почему? Да не интересно это всем тем, кому должно быть интересно в силу должностного положения и возложенных государством функций. А бизнес по подделке двигателей будет и дальше процветать.

Статья 22. Обязанности органов внутренних дел

Органы внутренних дел в целях выполнения возложенных на них задач в пределах своей компетенции обязаны:

обеспечивать общественный порядок, безопасность личности, общества и государства…