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Украина отстранила Медведчука от Минского процесса

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  • 29.07.2019, 12:33
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Виктор Медведчук
Фото: РИА «Новости»

Кум Путина больше не будет задействован в переговорах на государственном уровне.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный считает, что удалось модифицировать минский процесс. Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег". Кроме того, по его словам, от процесса отстранен Виктор Медведчук.

"Мы его (Минский переговорный процесс. - ред.) уже модифицировали – там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", - подчеркнул он. "Теперь относительно фактора привлечения других кадров.

Привлечение может быть разным: формальным, фактическим, аналитическим, безопасности и так далее. Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Больше того, чего явно не хватает – не хватает общественной составляющей. Смотрите, мы же имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами – иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль", - заявил Бессмертный.


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