Раненного в Турции белорусского дипломата перевели в обычную палату 29.07.2019, 12:37

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Его состояние уже не вызывает опасений.

Раненого в Турции белорусского дипломата Александра Поганшева перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние уже не вызывает опасений. Как передает Еврорадио, об этом сообщил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

По его словам, Поганшев "идёт на поправку, теперь остаётся только ждать". Посол собирается в понедельник или во вторник посетить дипломата в больнице. Раньше это было невозможно, к раненому могла заходить только жена.

Советник белорусского посольства Александр Поганшев был ранен в Анкаре вечером 24 июля. Он играл в парке с сыном, когда в него начал стрелять сосед-отставник.

У Поганшева несколько пулевых ранений. "Четыре пули не задели жизненно важные органы", — отметил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей.