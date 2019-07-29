Мама из Литвы: У нас созданы отличные условия для того, чтобы растить детей 29.07.2019, 12:40

Почему литовские папы идут в декрет, и что от этого выигрывает семья?

В Вильнюсе и Каунасе я не раз встречала пап, гуляющих с колясками, пишет журналист Татьяна Гусева для «Салідарнасці». Видела отцов, которые играли с малышами на детских площадках. К сожалению, такая картина в Беларуси встречается не так часто, как хотелось бы.

Каждый год в Литве увеличивается количество мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком — в 2018 году их было 10 тысяч (в 2017 году — 9,7 тысяч). В чем секрет?

В Литве каждому папе в первый месяц после рождения ребенка дается отпуск с сохранением полного заработка, чтобы он мог помочь жене ухаживать за новорожденным.

— Папы чаще всего с радостью берут этот отпуск, — рассказывает жительница Вильнюса Юлия Захарова. — По крайней мере, все мои знакомые брали. Литовцы отходят от гендерных стереотипов, как это произошло на Западе и в странах Скандинавии. Семейную модель «мама дома — папа на работе» многие в моем окружении считают старомодной.

Когда работодатель знает, что мужчина и женщина с одинаковой вероятностью могут уйти в декрет, он не будет отдавать явное предпочтение мужчине только из-за того, что «молодая женщина все равно в декрет уйдет». Сейчас в Вильнюс приходит много международных компаний, поэтому корпоративная культура тоже меняется. Я работаю в английской компании, и для меня было удивительно, что беременным дают повышение.

Дочери Юлии Зое скоро исполнится три года. Первый год Юлия оформляла декретный отпуск, на второй год — декрет переписали на мужа, поскольку у него выше зарплата. Он продолжил работать, а мама обеспечивала уход за ребенком.

— Мой коллега тоже уходил в декрет на год. Они с малышом уехали на Бали.

Юлия отмечает, что часто папы берут декрет, когда у мамы есть свой бизнес или она фрилансер. Потому что в таких случаях выплаты на ребенка маленькие.

— Я знаю семью, где мама работала, а папа был в декрете первый год. Это не так редко, как раньше, — говорит Юлия, которая считает подобную практику отличной тенденцией. — Все еще есть семьи, где папа запрещает работать жене, чтобы она максимально занималась домом, а ему надо было только обеспечивать семью. Но таких становится все меньше.

Декретный отпуск в Литве можно брать на 1, 2 или 3 года. Выплаты (пособие) напрямую зависит от дохода до декрета, поясняет Юлия.

— Самые лучшие выплаты, конечно, если до декрета получала белую зарплату и платила все налоги. Если уходишь в отпуск по уходу за ребенком на один год, то получаешь 100% своей зарплаты (после изменений налогообложения с января 2019-го это 77,58 %).

Если родитель уходит в декрет на два года, то первый год получает 70% , второй год — 40% (после изменений налогообложения с января 2019-го это 54,31 % и 31,03%).

На второй год можно выходить на работу, выплаты при этом сохраняются. Второй год декрета может взять и другой родитель.

Если выходить в декрет на три года, то третий год выплаты не полагаются, но наниматель сохраняет за тобой рабочее место.

По словам Юлии, самый популярный лайфхак, которым пользуются родители, такой: первый год мама берет декрет, а второй год декрет переписывается на папу (если у него выше зарплата).

Справка

По данным Фонда социального страхования Литвы («Содра»), в июне 2018 года среднее пособие на ребенка до одного года составляло 491,2 евро, до двух лет — 345,2 евро.

До 400 евро получили 23 250 родителей, а более 1,6 тыс. евро — 108 человек. Пособие на ребенка не может превышать величины двух средних зарплат — около 1,7 тыс. евро.

Сразу после рождения дочки Юлия получила 420 евро — единовременную помощь государства. Кроме того, дополнительно к ежемесячному пособию семья Юлии получает выплату на ребенка — 50 евро.

— Если мама в декрете с первым и рожает второго, то выплаты на первого сохраняются.

Справка

В Беларуси ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет 376 руб. 11 коп. (166,5 евро в эквиваленте), на второго и последующих детей – 429 руб. 84 коп. (190 евро в эквиваленте).

— На что хватает пособия на ребенка?

По мнению Юлии, это зависит от потребностей семей.

— Я знаю родителей, которые покупали коляску за 1500 евро. Есть среди моих знакомых семьи, которые брали коляску б/у бесплатно по объявлению. Я покупала коляску за 600 евро. Кто-то живет за 600 евро всей семьей весь месяц. У нас есть сайты и группы, где мамы отдают ненужные вещи или продают с рук детские вещи подешевле. Таким образом можно неплохо сэкономить.

— От мам в Беларуси слышала о том, что из декрета выходить невыгодно: зарплата меньше, чем пособие по уходу за ребенком. Какая тенденция в Литве? Спешат ли мамы на работу из декрета?

Юлия полагает, что это относится к тем мамам, у кого хорошая интересная работа и высокая зарплата.

— У кого работа похуже, зарплата низкая или вообще не работали до декрета, те дольше находятся в отпуске по уходу за ребенком, так как получают стабильные выплаты.

— Когда родители становятся на очередь в детский сад? Есть ли проблемы с устройством ребенка в садик?

— С садиками в Вильнюсе проблема. Государственные переполнены, мест нет. Даже в частные иногда сложно попасть. Становятся в очередь заранее. Мы получили место в государственном саду в русскоязычной группе, потому что она не особо популярная. Некоторые мамы, которые по-русски не говорят, записывали детей в эту группу, чтобы получить место в государственном садике.

За государственный садик семья Юлии платит около 60 евро в месяц. Это намного дешевле, чем оплата за частный сад — от 300 до 800 евро. Несмотря на то, что самоуправление компенсирует семье 100 евро из этой суммы.

— Но даже с компенсацией дешевле 300 евро не найти ничего, да и мест свободных часто не бывает. Няня стоит примерно от 5 евро в час.

— Существует ли практика, как в Беларуси, собирать деньги с родителей на устройство детской площадки в садике, на мебель, игрушки и тому подобное?

— Нет. За год мы скинулись по 20 евро один раз на подарки воспитательницам.

Юлия считает, что в Литве созданы отличные условия для того, чтобы растить детей:

— У нас очень хорошее медицинское обслуживание, и дети всегда в приоритете в любой больнице. Первый год ребенка каждый месяц наблюдает семейный врач, делают все обязательные прививки, направляют на осмотр к специалистам.

У нас один из самых длинных декретных отпусков в Европе. В некоторых странах мамам дают только пару месяцев декрета, садики только частные и стоят около 1000 евро.