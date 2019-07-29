Астрономы обнаружили каменистую экзопланету с тремя «солнцами» 29.07.2019, 12:45

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Исследователи считают, что планета может быть пригодна для жизни.

Астрономы с помощью телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами. Как сообщает zn.ua со ссылкой на Naked science, небесное тело под названием LTT 1445Ab вращается вокруг одного из трех красных карликов, которые входят в состав системы.

Экзопланета располагается на расстоянии 22,5 световых лет от Земли, она в 1,3 раза больше нашей планеты. Ученые отмечают, что, если бы человек находился на поверхности небесного тела, он видел бы над собой три солнца, два из которых были бы очень маленькими.

LTT 1445Ab разительно отличается от обнаруженной в 2016 году HD 131399Ab — еще одной экзопланеты с тремя солнцами, которая в то же время представляет собой гиганта с 550-летней орбитой вокруг одной из звезд в тройной системе и располагается на расстоянии 340 световых лет от Земли.

Планета совершает оборот вокруг своей звезды за 5,36 земных дня, средняя температура ее поверхности достигает примерно +155 градусов Цельсия. Вместе с тем, вероятно, что у нее есть атмосфера, а значит, есть небольшие шансы на то, что она может быть пригодной для жизни.

TESS в течение своей двухлетней миссии должен помочь ученым найти новые планеты, пригодные к жизни. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тысяч звезд на расстоянии до 300 световых лет. Спутник будет искать на ярком фоне звезд крошечные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет, которыми в дальнейшем будут более углубленно заниматься другие телескопы.