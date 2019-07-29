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Избранные в украинскую Раду члены «Слуги народа» собрались на учебу

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  • 29.07.2019, 13:14

Курс проведут преподаватели Киевской школы экономики и украинские экономисты.

Около 260 представителей украинской партии «Слуга народа», избранных в парламент, собрались на учебу в курортном городе Трускавец. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В течение недели они будут изучать государственное управление, а именно — вопросы безопасности, обороны, макроэкономики, инфраструктуры и налогообложения. Курс проведут преподаватели Киевской школы экономики и украинские экономисты.

Как сообщает издание, политиков разделили на группы, которые соответствуют комитетам Верховной Рады. Каждый из них может выбрать для себя сферу, в которой хотел бы работать в парламенте.

«Это предварительные комитеты, которые мы видим в стенах Верховной Рады, но я считаю, что нужно уменьшать количество комитетов, дискуссия еще продолжается, надо, чтобы эти комитеты закрывали весь спектр задач, которые будут. Но не надо создавать комитеты ради их создания. Безопасность и оборона, аграрный, по международным делам — эти комитеты есть. Они будут трансформированы. Более эффективно, когда меньше, но качество выше», — сказал глава партии Дмитрий Разумков.


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