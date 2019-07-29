Лукашенко: КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому 7 29.07.2019, 13:20

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Диктатор назначил 12 глав районов и поручил им заняться «выборами».

Лукашенко поручил новым руководителям местных органов власти организовать «выборы» на «достойном уровне». Об этом он заявил, согласовывая их назначения. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси ожидаются две избирательные кампании.

«Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому. Все сосредоточено в ваших руках на месте. Это, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы. Я вас убедительно прошу: организовать надо на достойном уровне», — сказал он, передает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что «выборы» являются экзаменом для власти, поэтому надо «подчистить, поднять» не только в агрогородках и райцентрах, но и в других населенных пунктах.

Лукашенко сегодня согласился с назначением председателей исполкомов Глубокского, Шумилинского, Житковичского, Кормянского, Воложинского, Любанского, Копыльского, Горецкого, Кировского, Круглянского, Осиповичского, Славгородского районов, а также руководителя администрации Первомайского района Бобруйска.