Врач Навального: Российского оппозиционера хотят экстренно вернуть в спецприемник 4 29.07.2019, 13:30

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Алексей Навальный

Фото: AP

Родственникам и самому пациенту диагноз не сообщают.

Лечащий врач российского оппозиционного политика Алексея Навального, офтальмолог Анастасия Васильева после посещения пациента в 64-й больнице 29 июля сообщила, что политику стало лучше, и его собираются экстренно выписывать и снова отправить в спецприемник, cообщает RFI.

Васильева отметила, что политику поставили диагноз «контактный дерматит». Сама же она выразила уверенность, что причиной госпитализации стало воздействие неизвестного «токсического агента».

«Я на консилиуме однозначно заявила, что категорически против такой экстренной выписки Алексея и помещения его снова в то место, где, вероятно, и существует этот самый неизвестный химический агент. Необходимо наблюдение за выздоровлением после отмены лекарственного лечения Преднизолоном. Повторная интоксикация и сенсибилизация может привести действительно к серьезному тяжелому состоянию», — написала Васильева.

Она отметила, что врачебная комиссия собралась на повторный консилиум уже без нее.

Утром 29 июля Васильева написала, что ей и ее коллеге-кардиологу Ярославу Ашихмину (который тоже является лечащим врачом Навального) дали разрешение на осмотр политика. Накануне сотрудники 64-й больницы фактически отказали лечащим врачам Навального в осмотре пациента. Им удалось его осмотреть «через дверь».

Тем временем врачи 64-й городской больницы в Москве, куда Алексея Навального госпитализировали из спецприемника, предварительно диагностировали у политика аллергическую реакцию, известную как «крапивница». Об этом врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов сообщил «Интерфаксу».

При этом лечащий врач Навального Анастасия Васильева рассказывает, что в 64-й больнице диагноз Навального не сказали ни ему самому, ни родственникам, ни адвокатам, ни коллегам-медикам, которым фактически не дали осмотреть его накануне. «Диагнозы у терапевта и главного аллерголога-иммунолога расходятся. У первого — крапивница, у второго — контактный дерматит», — подчеркивает Васильева.

«Родственникам и самому пациенту диагноз не сообщают — они как и все остальные узнали его от „Интерфакса“, причину никто не ищет, лечащих врачей выгоняют. Врут. Пациент говорит — болит глаз, а они — офтальмолог не нужен. Пусть болит», — рассказывает врач.

В интервью телеканалу «Дождь» офтальмолог сообщила, что футболку и волосы Навального отправят на независимую экспертизу. «Мы взяли волосы и футболку, мы проведем независимую экспертизу, может, даже отправим в Европу», — сказала она. Анастасия Васильева лечила ожог глаза, который Алексей Навальный получил в 2017 году после нападения активистов прокремлевского движения SERB.