Лидеры БНК едут в Бобруйск
- 29.07.2019, 13:36
Встреча с жителями города пройдет уже завтра, 30 июля.
Кандидат в президенты от Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель посетят Бобруйск, сообщает сайт БНК bnknews.org.
Встреча с жителями города пройдет в конференц-зале гостиницы «Турист» по адресу: ул. Войкова, 20.
Начало — 30 июля в 18:00.
Будет обсуждаться ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.
Приглашаем всех, кому это важно.