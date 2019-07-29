Лидеры БНК едут в Бобруйск 29.07.2019, 13:36

Встреча с жителями города пройдет уже завтра, 30 июля.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель посетят Бобруйск, сообщает сайт БНК bnknews.org.

Встреча с жителями города пройдет в конференц-зале гостиницы «Турист» по адресу: ул. Войкова, 20.

Начало — 30 июля в 18:00.

Будет обсуждаться ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаем всех, кому это важно.