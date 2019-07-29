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Виктор Малишевский: «Парень из Кембриджа» государству не нужен

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  • 29.07.2019, 13:47
Виктор Малишевский

Белорусский блогер прокомментировал скандальный «закон об отсрочках».

24 июля Лукашенко подписал «закон об отсрочках», против которого публично выступили как минимум 10 тысяч человек – столько подписей собрала петиция об отмене законопроекта. Скоро закон опубликуют – и через 10 дней после этого он вступит в силу. Однако уже известно, что новые правила призыва коснутся даже абитуриентов этого года. Kyky.org решил узнать, что о инициативе Министерства думают мужчины, и сопоставил их реакцию с мнением чиновников и политиков. Cитуацию прокомментировал белорусский блогер Виктор Малишевский.

«В новых правилах отсрочки приписано, что те, кто уклонялся от призыва до 27 лет, затем не смогут пойти на службу в МВД, МЧС и т.п. Но самое главное – не смогут стать чиновниками. Минобороны объясняет это так: руководитель районных, областных, городских администраций в Беларуси руководит и территориальной обороной. А как может отвечать за оборону человек, который не служил в армии? Теперь понятно, почему в стране нет ни одного чиновника-женщины уровня территориального руководства. Это негласное признание наших властей в сексизме.

Как-то и Лукашенко проговорил эту формулу: президентом не может быть женщина, потому что по Конституции это еще и главнокомандующий. Чушь.

В Великобритании выбрали новое правительство – министерство внутренних дел возглавила женщина, до этого министерство обороны возглавляла тоже женщина. Это нормально. Ненормально жить прошлой войной и выстраивать под это жизнь страны.

Второй момент, который меня задевает – «закон об отсрочках» даже не выносили на общественное обсуждение. То есть с нами обсуждают закон о туризме, о том, как удалять деревья, о погоде, делают вид, что обсуждают даже пошлину на автомобили. А вопросы обороны и безопасности страны – нет! Почему именно эти вопросы не выносятся? Минобороны финансируется из бюджета, бюджет – это и мы в том числе.

Третье – министерство образования предало своих студентов. Оно ни разу не попыталось пролоббировать свои же интересы, а попросту отошло в сторонку. В вузах даже сейчас не знают, что будет, если платников-первокурсников призовут в армию 2-го сентября. Я общался с представителями вузов, и все были не в курсе – некоторые до сих пор думают, что это начнется со следующего года.

Теоретически закон опубликуют не раньше понедельника, значит, он вступит в силу где-то 8-9 августа, через десять дней после публикации. А зачисление в вузы происходит 5-6 августа. Минобразования могло побороться хотя бы за эти даты, за абитуриентов этого года, но оно молчит. Возможно, не в курсе, что всё-равно собираются призвать всех, у кого уже была отсрочка. Независимо от времени вступления закона в силу.

Представитель министерства обороны признает, что аспиранты и магистранты скорее всего будут служить в резерве. Их будут призывать на службу на месяц зимой и летом. Вузам нужно сделать соответствующие ходатайства в призывные комиссии. Но это касается тех, кто учится здесь.

А что будет с молодыми людьми, которые поступят в магистратуры и аспирантуры за границей? Во-первых, их автоматически признают вне закона.

Во-вторых, если они решат приехать из условного Кембриджа навестить родственников, их не выпустят обратно в эти Кембриджи. И здесь есть очень интересный момент: государство говорит, что предоставит отсрочку от армии в виде исключения тем, кто учится в интересах государства! Так вот парень из Кембриджа государству не нужен, государство его туда учиться не направляло».


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