«Новая Газета»: В Сирии погибли сотрудники новой российской ЧВК 29.07.2019, 13:55

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Иллюстрационное фото ТАСС

Они могли заниматься охраной объектов, принадлежащих другу Путина.

"Новая газета" 29 июля сообщила о троих россиянах, которые погибли в Сирии 15 июня 2019 года. Убитые, по данным журналистов, работали на частную военную компанию "Щит". С 2018 года эта ЧВК, по их данным, обосновалась в подмосковной Кубинке под крылом 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ.

Трое погибших имели позывные "Шаман", "Кайрат" и "Танкист". По данным "Новой", "Шаман" – это Давид Хонда, он же Петр Ш., которому было 42 года. Он родился в Хакасии, а в анкете указал, что в 2004 году окончил "Красноярский филиал высшей школы милиции", хотя учебного заведения с таким наименованием в Красноярске в тот период не было. Позднее Хонда какое-то время служил во Французском иностранном легионе, изменив имя: Петр Ш. официально по документам стал Давидом Хондой.

"Танкист" – это Алексей Л. из Перми, которому было 32 года. По данным "Новой", он учился в ПТУ на столяра, прошел срочную службу в мотострелковой части, после чего работал в Перми охранником. Осенью 2014 года он вступил в батальон "Амур", действовавший на территории так называемой "ЛНР", а весной 2015 года перешел в "ЧВК Вагнера". Не позднее осени 2018 года "Танкист" сменил компанию и завербовался в ЧВК "Щит".

Имя третьего погибшего журналистам установить не удалось.

Справки о смерти троих россиян были выписаны на арабском языке и подписаны сирийским бригадным генералом Гассаном Али Дарвишем и начальником "реабилитационной больницы Заги Азрак бригадным генералом Шафиком Абасом. Однако кроме арабского документа к нему прилагалась справка со штампом в/ч п/п 23944 российской военной базы в Хмеймиме за подписью командира отделения приема, хранения и транспортировки тел погибших и начальника медслужбы. В этой справке сказано, что цинковый гроб с телом гражданина Хонды Давида Петровича запаян и посторонних вложений не имеет.

Впервые слухи о бое, в котором погибли трое российских граждан, появились в конце июня 2019 года. По неподтвержденным данным, он мог произойти 15 июня 2019 года примерно в 50 километрах от Твенана в сторону линии разграничения: группа частных военных из ЧВК "Щит" попала под минометный обстрел.

Первые сообщения о самой ЧВК "Щит" появились в 2018 году. Как утверждают собеседники "Новой", база ЧВК расположена в подмосковной Кубинке и примыкает к территории 45-й бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Кто является "собственником" компании, точно неизвестно, но журналисты считают, что за ней стоят бывшие или действующие генералы из Минобороны. "Щит", по данным "Новой" занимается в Сирии охраной и обороной объектов АО "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко. На каждом объекте находятся примерно 25–30 человек.

По данным издания, в 2018 году при найме в ЧВК военным обещали платить ежемесячно 180 тысяч рублей, но, по неподтвержденным данным, сейчас месячная ставка снизилась до 120 тысяч.

ЧВК "Щит" - не единственная ЧВК, кроме "ЧВК Вагнера", которая действует в Сирии. В июле 2018 года "Дождь" рассказал о ЧВК "Патриот", предположительно связанной с Министерством обороны. А в марте 2019 года расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что в Сирии с 2018 года действует российско-украинская частная военная компания "Вега".