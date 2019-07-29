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Лукашенко спустя почти четыре месяца назначил губернатора Гомельской области

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  • 29.07.2019, 14:01
Геннадий Соловей
Фото: «Гомельская правда»

Геннадий Соловей был заведующим свинофермой «Чановичи» колхоза имени Ленина.

Лукашенко назначил на должность председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, пишет tut.by.

Геннадию Соловью 56 лет. Он родился в деревне Туполы Новогрудского района. В 1983 году окончил Смиловичский совхоз-техникум. Работал зоотехником в колхозе имени Ленина Несвижского района. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «зоотехния», работал зоотехником по свиноводству этого же хозяйства.

Затем стал заведующим свинофермой «Чановичи» колхоза имени Ленина, потом — старшим зоотехником колхоза. Затем Геннадий Соловей был заместителем председателя СКХ «Лань» по животноводству. В 1999 году стал председателем правления кооператива «Лань-Несвиж», а в 2011 году — директором ОАО «Лань-Несвиж». В 2012 году окончил Академию управления при Лукашенко.

В марте 2012 года его назначили первым заместителем председателя Несвижского райисполкома, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. С ноября 2012 года Геннадий Соловей возглавлял Клецкий районный исполнительный комитет.

В 2018 году стал заместителем председателя Гомельского облисполкома. На этой должности курировал вопросы развития агропромышленного комплекса области, продовольственных ресурсов, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, семеноводства, рыбоводства, пчеловодства, мелиорации, химизации, земельных отношений, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, геодезии и картографии, гидрометеорологии.

Напомним, прежний губернатор Гомельщины, Владимир Дворник, 4 апреля пошел на повышение — он стал заместителем премьер-министра. Прежний вице-премьер, Михаил Русый, лишился своего поста в результате разноса Лукашенко в Могилевской области. Через несколько дней правитель назначил Михаила Русого помощником — инспектором по Могилевской области.


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