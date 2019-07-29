закрыть
29 июля 2019, понедельник, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Немецким солдатам предложили бесплатный проезд в форме

  • 29.07.2019, 14:08
Фото: DPA/W. Kumm

Таким образом власти хотят улучшить «видимость армии».

Немецким солдатам будет предложено путешествовать по железнодорожной сети страны в форме в рамках плана нового министра обороны сделать вооруженные силы "более заметными".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила предоставлять бесплатные билеты на поезд 180 тыс. военнослужащим, если они одеты в военную форму.

Предложение было встречено с одобрением в парламенте, а опубликовано в воскресенье опрос показал, что три четверти немцев поддержали эту инициативу.

На прошлой неделе Крамп-Карренбауэр, которая также возглавляет Христианско-демократический союз, изложила планы по увеличению военного бюджета до 2% ВВП, чтобы выполнить обязательство, принимаемое членами НАТО в 2014 году.

Это предложение уже встретило серьезное сопротивление со стороны партнеров по коалиции социал-демократов.

Ожидается, что военные расходы Германии составят 1,35% ВВП в этом году, по сравнению с 1,23% в 2018 году.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип