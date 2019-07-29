Оптическая иллюзия: черно-белое фото, которое кажется цветным 4 29.07.2019, 14:34

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Посмотрите внимательно на фотографию.

Думаете, она цветная? А вот и нет! На самом деле это черно-белый снимок с цветными линиями, которые и создают оптическую иллюзию, пишет сайт meduza.io.

Изображение выложили на Reddit и в твиттер. Пользователи отметили, что на мобильных телефонах с небольшими экранами фотография и правда выглядит цветной — и только при увеличении становится ясно, что это не так.

Некоторые указали, что оптическую иллюзию создает не только мозг. Картинка сохранена в формате JPEG — она плохо сжата и из-за этого цветные линии смешиваются с элементами черно-белого снимка.