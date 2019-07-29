закрыть
29 июля 2019, понедельник, 18:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Оптическая иллюзия: черно-белое фото, которое кажется цветным

4
  • 29.07.2019, 14:34
  • 3,919

Посмотрите внимательно на фотографию.

Думаете, она цветная? А вот и нет! На самом деле это черно-белый снимок с цветными линиями, которые и создают оптическую иллюзию, пишет сайт meduza.io.

Изображение выложили на Reddit и в твиттер. Пользователи отметили, что на мобильных телефонах с небольшими экранами фотография и правда выглядит цветной — и только при увеличении становится ясно, что это не так.

Некоторые указали, что оптическую иллюзию создает не только мозг. Картинка сохранена в формате JPEG — она плохо сжата и из-за этого цветные линии смешиваются с элементами черно-белого снимка.

This photo is actually black and white. Only the lines have colour. from r/BeAmazed

This is a black and white image. Only the lines are colored. from r/blackmagicfuckery


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип