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Богдан Яременко стал координатором двух будущих комитетов в украинской Раде

  • 29.07.2019, 14:55
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БОГДАН ЯРЕМЕНКО

Украинский политик и дипломат рассказал, чем будет заниматься в парламенте.

Бывший генеральный консул Украины в Стамбуле, руководитель платформы "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко стал координатором будущих комитетов иностранных дел и европейской интеграции в Верховной Раде.

Об этом Богдан Яременко, который прошел в парламент по одному из киевских округов, рассказал в комментарии lb.ua.

"Я человек, сотрудничавший с кандидатом в президенты во время избирательной кампании. Для меня природно и искренне продолжить эту работу в комитете внешней политики, в организации внешнеполитических инициатив президента", - сказал Яременко, говоря о своих планах по работе в парламенте.

"Пока что меня попросило руководство партии координировать рабочую группу, которая занимается подготовкой деятельности комитетов по иностранным делам и европейской интеграции. Вот мы создали такую рабочую группу, и этим я пока что занимаюсь", - сказал Яременко.

Группа изучает законопроекты, которые были внесены на рассмотрение Рады 8 созыва, чтобы понять, вынесут ли их на голосование в новом парламенте. Также группа разрабатывает собственные законопроекты.

Богдан Яременко с 1993 по 2013 год находился на дипломатической службе.

Работал на следующих должностях в Министерстве иностранных дел Украины: вице-консул, консул генерального консульства Украины в Нью-Йорке (1995-1999), советник, начальник отдела США и Канады, директор четвертого территориального департамента (страны Западного полушария) МИД Украины (2000-2003), генеральный консул Украины в Эдинбурге (Великобритания) (2006-2008).

В 2009-2010 годах - первый заместитель директора Департамента международной политики Секретариата Президента Украины.

В 2010 году был назначен на должность Генерального консула Украины в Стамбуле, где работал до ноября 2013 года. Его уволили за поддержку Революции достоинства.


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