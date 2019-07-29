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Бывший преподаватель: Мы видим управленцев государства с советским мышлением

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  • 29.07.2019, 14:47
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Министры выполняют роль функции в Беларуси.

24 июля Лукашенко подписал «закон об отсрочках», против которого публично выступили как минимум 10 тысяч человек – столько подписей собрала петиция об отмене законопроекта. Скоро закон опубликуют – и через 10 дней после этого он вступит в силу. Однако уже известно, что новые правила призыва коснутся даже абитуриентов этого года. Kyky.org решил узнать, что о инициативе Министерства думают мужчины, и сопоставил их реакцию с мнением чиновников и политиков. Cитуацию прокомментировал экс-преподаватель МИТСО Лявон Морозов.

«Мы видим управленцев государства с советским мышлением, и у них, к сожалению, пока есть все возможности «не спрашивать» у молодых людей их мнение. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что в советское время образование ценилось куда более, чем сейчас. Разве случай со Светланой Алексиевич (писательницу крайне сухо поздравили власти с получением Нобелевской премии – прим.) не показывает нам отношение к интеллигенции? Министры выполняют роль функции, и не нужно на это обращать внимание: для изменений нужно здоровое гражданское общество и инициативные люди.

Белорусский национальный совет «РАДА» пишет альтернативный универсальный отчет в Совет по правам человека, там сказано, что новые правила призыва – прямое нарушение прав человека. Посмотрим, как на международном уровне наши власти сохранят лицо – даже интересно, как они объяснят гражданам нарушение права на равенство и недискриминаци. Право на образование для всех закреплено в Конституции. Много вопросов возникает и по вопросу занятия государственных должностей в будущем для «уклонистов», право на свободу передвижения. Министр задавал себе вопрос, как этот закон сочетается с Болонским процессом? Или все про это уже забыли?

Я преподаватель, но могу свободно высказывать свое негативное мнение по этому поводу только потому, что сейчас не числюсь в штате ни одного университета. Контракт обычного преподавателя – пластырь на рот всему академическому сообществу. Все банально боятся потерять работу, хотя и понимают, что часть работы из-за этого закона все равно потеряют.

Есть «мы» и есть «они». Они решили, что молодое поколение нужно «перевоспитать», зачем нам нужны магистранты и кандидаты наук? Мы пока живем в обществе, где знания не имеют значимой ценности. Университеты не создают смыслы, а представляют собой механизм по зарабатыванию денег. В условиях украинского кризиса механизм «защиты» родины потребовал людей – и они решили сделать это так, как сделали. Понятно одно: еще больше молодых людей уедут за границу получать образование, а страна будет управляться выходцами из милиции и любителями «защищать» родину традиционными методами. Зачем учить людей разговаривать? Научить их быть людьми куда легче с помощью приказа, а не книги».


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