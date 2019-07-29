В Беларуси из-за жары и грозы объявили желтый уровень опасности

В Беларуси из-за жары и грозы объявили желтый уровень опасности12
- 29.07.2019, 15:00
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Сегодня температура воздуха достигнет 30-32 градусов.
В понедельник, 29 июля, местами по Беларуси ожидаются грозы. Днем при грозах в отдельных районах ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду. Местами по югу страны максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белсат.
Ожидается переменная облачность.
В Минске переменная облачность. Местами в городе кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем 24-26 градусов, вечером 19-21.