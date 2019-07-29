В Беларуси из-за жары и грозы объявили желтый уровень опасности 12 29.07.2019, 15:00

1,676

Фото: onliner.by

Сегодня температура воздуха достигнет 30-32 градусов.

В понедельник, 29 июля, местами по Беларуси ожидаются грозы. Днем при грозах в отдельных районах ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду. Местами по югу страны максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белсат.

Ожидается переменная облачность.

В Минске переменная облачность. Местами в городе кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем 24-26 градусов, вечером 19-21.