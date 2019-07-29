Народ поднялся, Путин опустился 4 29.07.2019, 15:09

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Фото: ТАСС

Как российская блогосфера отреагировала на протесты в Москве и Путина в батискафе.

В России тысячи жителей Москвы пытались в субботу собраться у здания мэрии, чтобы выразить свой протест по поводу недопуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. После того как полиция и Росгвардия заблокировали толпы протестующих и выдавили с Тверской улицы тех, кто смог туда прорваться, люди до вечера ходили по центру города, выкрикивая лозунги и перекрывая автомобильное движение. Однако на центральных телеканалах и в подконтрольных власти СМИ картина дня была совсем другой: главное место в ней заняло погружение президента страны под воду, сообщает "Радио Свобода".

#РИА_Видео

​​Владимир Путин опустился на дно Финского залива в батискафе, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга" pic.twitter.com/UZU2ZU2cAP — РИА Новости (@rianru) July 27, 2019

Николай Руденский

На сайте "Известий" заметка "Путин спустился на батискафе к подлодке времен ВОВ" занимает главное место. Действительно, что сейчас может быть важнее? К тому же "времен ВОВ" - тонкая игра слов.

Марина Молчанова

Главные новости по версии канала "Россия-1":

- Путин и батискаф;

- Путин и вдовы подводников;

- украинские попы;

- поющие соловецкие попы на Валааме;

- новая железнодорожная станция в Якутии;

- упавший легкомоторный самолёт.

В Москве сегодня не происходит вообще <ничего>.

Наталья Резник

«Один из водолазов в присутствии главы государства установит на подлодку памятную табличку».

Табличку «Здесь был Вова»?

#допускай

Российские СМИ и @M_Simonyan молчат о протестах против ТБО, молчат о том, как власти регионов не тушат пожары и ничего не говорят о позоре избирательной системы РФ, но освещают как Путин опустился на дно.



Война - это мир.

Свобода - это рабство.

Незнание - сила. pic.twitter.com/HX6TwSrumO — Blue Brau (@Derekety) July 27, 2019 Пока в столице нашей необъятной силовики мутузят дубинками и задерживают более тысячи (!) мирных граждан, пока в Сибири такие же мирные граждане задыхаются от смога, — в новостях на главном телеканале страны про это НИ СЛОВА. Там только Путин и дно. Ну, и ещё немного балета... pic.twitter.com/Zo4jGfornH — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) July 27, 2019 Граждане РФ: мы за тебя голосовали?

Путин: Голосовали

Граждане РФ: тебя избрали президентом?

Путин: избрали

Граждане РФ: а обещания давал?

Путин: давал

Граждане РФ: А ВЫПОЛНЯТЬ ИХ КТО БУДЕТ???

Путин: *свалил на дно в батискафе*#SaveSiberianForest pic.twitter.com/sOZg6wtThu — ᵐʸ ᶫᵘᶜᶦᶠᵉʳ ᶦˢ ᶫᵒᶰᵉᶫʸ (@i_l0ve_barbie) July 28, 2019

Юрий Гирин

В Москве побоище, страна в огне... Президент развлекается.

Сергей Красиков

стабильность

Антонина Грек

ну и ну!.. почти как в 17 году. Государь спокоен и следует своему распорядку

Путин спустился на дно. Такой день🤷‍♂️ — Фёдор Крашенинников (@Fyodorrrrr) July 27, 2019 Сегодня Путин очередной раз достиг дна.

И не только в батискафе. — Тётя Роза (@Anakoyher) July 27, 2019 Пишут о том, что Путин опустился на дно так, как будто это новость какая-то. — Марина Молчанова (@molchalyga) July 27, 2019 Путин вчера исследовал очередное дно. Оказывается ещё есть куда погружаться. pic.twitter.com/uBLeYMsVPM — Yury (@124mus) July 28, 2019

Глеб Павловский

Путин сегодня символически погружался в бездну

Алексей Нэп

И нашёл две амфоры

Алена Солнцева

Владимир Путин в батискафе погрузился на дно

Полиция задержала более 310 человек в центре столицы

В Москве отменили снег, но аномальные холода все же будут

Самолет упал в карьер с водой и утонул около деревни Дракино...

Странные новости, не находите? - это все сегодня.

Думаю, почему Путин в день протеста ушел под воду? Почему власти Москвы не позволили погулять митингующим без последствий, ведь было бы классно - они вышли, а полиция - нет, оппозиция - туда-сюда, а вокруг люди ходят, тепло, парки-скверы-мороженное, бургерфест, все довольны, ну участники бы и разошлись пристыженные.

И как самолет умудрился упасть точно в карьер?

Что вместо снега будет просто холодно, это меня как раз не удивляет. Я даже думаю, что и холодно будет не очень.

Владимир Максимков

Пока в Москве шли бунты и аресты, Владимир Путин мечтал в батискафе:

«Не хочу быть вольною царицей,

Хочу быть владычицей морскою,

Чтобы жить мне в Окияне-море,

Чтоб служила мне рыбка золотая

И была б у меня на посылках».

Геннадий Гудков

ДА ЕМУ давно уже просто скучно. Нужны новые впечатления. Рекомендация - спокойно уйти на пенсию и там развлекаться, не гробя страну.

Комментарий самого президента о погружении цитируют "Вести":

"На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", – отметил глава государства.

Большинство комментаторов считает, что Путин просто решил отсидеться в самый жаркий день июля под водой.

В любой непонятной ситуации - залезай в батискаф и погружайся на дно https://t.co/PNXhhRLwLU — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) July 27, 2019 Видимо, Путин опробовал батискаф на случай, если запылает вся Россия. Ну не тушить же, в самом деле. https://t.co/pJbaCxnebV — Жующая в терновнике (@scratching_) July 28, 2019

Санкционный фрукт

Если митинги в столице

И горит в Сибири лес

Надо в батискаф забраться

И <скачи> оно конём

Наталья Геворкян

В батискафе и под воду -- это правильно. Вдали от шума городского...Можно еще голову в песок зарыть. Но там не так красиво и гигиенично, как в батискафе под водой. Можно было и Собянина с собой на дно утащить. Приказы отдали -- и под воду.

Николай Сибримов

Хорошо спрятаться под водой сразу от всего - от московских митингов, от дыма горящих миллионов гектаров лесов, от санкций, от всеобщей разрухи в стране. Умиротворение... "Я в домике, я в домике..." Хорошо бы в "Лебединое озеро" нырнул бы...

Лев Шлосберг

Сегодняшнее погружение Путина в батискафе на фоне протестующей Москвы, горящей Сибири и полного непонимания будущего страны выглядит репетицей спецоперации по бегству из России.

Николай Травкин

К вечеру прошёл слух, что мэр, переодевшись в женское, бежал из Москвы, а нацлидер сел в батискаф в Санкт-Петербурге, погрузился и ушёл по дну Финского залива.

Комментаторы констатируют провал кремлевских пиарщиков.

Аркадий Кайданов

Какие креативные на всю голову люди именно на сегодня запланировали погружение Путина в Финском заливе, выставив его рачком, залегшим на дно!

В контексте дня очень ржачно вышло

Никакая оппозиция не додумалась бы до столь изощренного и безжалостного издевательства - это вам не орать мантру "Путин-вор!"

Медиатехнолог

Тот кто, занимался организацией графика Путина - идиот. Пока в Москве оппозиционеры винтятся на митинге и пытаются добиться смены режима, Путина в батискафе опускают на дно Финского залива. Создается впечатление, что это происходит только потому что никто из оппозиции не сможет его там достать.

Аббас Галлямов

Батискаф - это очень странный выбор. Гораздо логичнее было бы провести день с «глубинным народом» - где-нибудь на шахте, на Уралвгонозаводе, или осматривая оставшиеся верными военные части вместе с Шойгу.

А батискаф эскапизмом попахивает.

С другой стороны, "глубинный народ", о котором писал в своей колонке "Долгое государство Путина" Вячеслав Сурков, логичнее всего искать именно на глубине.

Андрей Десницкий

уходил один чудак под воду

в поисках глубинного народа

лег на дно и сразу -

оба-на!

постучали снизу из-под дна

Кирилл Шулика

На госканалах Путин и батискаф главная новость. Но пиарщикам двойка за создание в Интернете образа Путина, который прячется от народного гнева в морских глубинах с тем самым глубинным народом.

Дмитрий Травин

Тот народ, что вышел на площадь, Путина больше не устраивает. Он сел в батискаф и отправился искать "глубинный народ". Видимо, понял Суркова слишком буквально. А, может, на земле никакого "глубинного народа" не нашел по причине того, что Сурков его выдумал.

Шутка-шуткой, но, вообще-то разочарование вождя в своем народе - это для нас плохой знак. Это повышает вероятность доминирования силовой линии над бюрократической. И сегодняшнее "винтилово-мочилово" предположение подтверждает. К демократии мы не приблизились, а вот к силовому правлению стали чуть-чуть ближе.

Павел Чухно

Да, силовой сценарий стал более вероятным. По итогам вчерашнего дня Путину будут показывать красивую картинку, как организованно и тактически верно росгвардия рассекает, рассредотачивает и вяжет толпу, что «площади» зачищены и опасность майдана ликвидирована. Т.е силовой сценарий показал себя эффективнее бюрократического. Не являясь сильным в вопросах дальновидной политики (иначе не загнал-бы сам себя в ловушку несменяемости) и явно руководствуясь принципом, что овладение территорией считается победой, предполагаю, ВВ останется довольным и сделает вывод, что деньги на силовые структуры потрачены не зря, Росгвардия свое дело знает и вполне готова к дальнейшей эскалации с населением.

Николай Подосокорский

На акции протеста было много известных людей, достойнейших граждан России - теннисист Евгений Кафельников, член Европейской академии Мариэтта Чудакова, академик РАН Владимир Захаров, астрофизик Борис Штерн, историк Андрей Зубов, политолог Валерий Соловей и др. Видел на фото и своих коллег по Ассоциации "Свободное слово" - Марину Вишневецкую, Ирину Стаф и др. В это время автократ символично погрузился на батискафе на дно Финского залива... Туда же он тянет и страну. К сожалению, теперь вместо мирных политических изменений путем выборов будет вот это уличное противостояние, которое никому не нужно и ведет лишь к радикализации общества и государства.

Многим кажется, что земные проблемы могли бы решиться под водой и как-нибудь иначе.

Игорь Фунт

27 июля 2019 г., ТАСС. Срочно: «Батискаф с президентом РФ, спустившийся час назад на дно Финского залива, зацепился корпусом за какое-то препятствие, прекратив движение, – сообщила пресс-служба береговой охраны. – Срочно присланная на помощь мобильная техническая подлодка ВМФ «Скиф» обнаружила, что батискаф сцепился каркасом с огромной круглой (рогатой) донной миной времён Первой мировой войны. «Спасательные работы будут произведены в соответствии с регламентом быстро, надёжно и в срок», – доложил контр-адмирал флота А.Власовец. На вопрос нашего корреспондента о профилактическом подрыве мины офицер отвечать отказался».

Игорь Свинаренко

Из жизни батискафа: "Интересные факты

В 1967 году на обитаемый глубоководный аппарат «Алвин» совершила нападение рыба-меч. Достигнув дна на глубине 610 м у берегов Флориды, аппарат потревожил этого жителя океана, отдыхавшего на песчаном грунте. Меч пронзил внешнюю полистироловую оболочку лёгкого корпуса и застрял в ней, не повредив проходящий рядом электрический кабель. Как выяснилось, рыбу привлёк свет иллюминатора".

Александр Гур-Арье

На Лошарике бы лучше понырял!

Путин на батискафе опустился на дно финского залива



Ребята, а какой аккумулятор стоит на батискафе? — Кудри Путина (@vasa75685) July 27, 2019

Наталия Честнова

Странно как-то, только что сгорел другой спускаемый аппарат

Лариса Григорьева

почему в России всегда горят не те подлодки?

Макс Каммерер

А батискаф-то импортный! В России на такое неспособны. Да Пу и не рискнул бы в отечественном.

Лев Рубинштейн

За всеми этими сущими пустяками вчерашнего дня я как-то упустил необычайно важную и, прямо скажем, эпохообразующую вещь. Я так и не узнал, этот <штымп> вынырнул уже со дна морского или так там и сидит?

Сергей Митрофанов

Пока в Москве избивали избирателей, президент РФ Владимир Путин в субботу, 27 июля, погрузился на батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую в годы Второй мировой войны российскую подлодку Щ-308 "Семга".

И... пока не поднялся.

Егор Соколов

Легко бы решил многие проблемы одним лишь своим невсплытием

Но погружение закончилось благополучно - чего не скажешь о протестах.

На дно Гаврила опустился,

Гаврила всё равно всплывёт. https://t.co/UyXXjNELrS — Гаврилиада (@Gavriliada) July 27, 2019

Виктор Матизен

Итог дня: народ поднялся, правитель опустился.

Андрей Кулик

Правитель поднялся, народ сел.