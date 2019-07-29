NEXTA: Власти засекретили новое ЧП на Островецкой АЭС 21 29.07.2019, 15:20

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Несчастный случай произошел прямо на глазах у министерской комиссии.

Об этом в своем Telegram-канале пишет блогер NEXTA:

- Уже несколько независимых друг от друга источников сообщили нам, что на стройке БелАЭС позавчера, 27 июля, упала автовышка, в люльке которой находились двое рабочих. Они получили травмы.

Особая пикантность ситуации, по словам очевидцев, в том, что все это произошло "прямо на глазах у министерской комиссии, приехавшей проверять объект". Однако ни в документах по охране труда Минстроя, ни в сводках Минэнерго, курирующих строительство, об этом ЧП ни одного упоминания нет. Не прошло оно и по сводкам Следственного комитета, хотя точно известно, что его сотрудники там работали. Секретность, знаете ли. И нежелание "нагнетать обстановку среди населения". Совсем как в сериале HBO "Чернобыль", если вы смотрели.

Пострадавшие рабочие госпитализированы. У одного - перелом запястья, у другого - переломы конечностей. Фото и видео не ждите: на территории АЭС снимать строжайше запрещено, а своих источников мы бережем - чтобы успеть первыми сообщить вам, когда надо будет надевать респираторы, принимать йод и срочно убегать из страны, потому что власти это точно засекретят. Совсем как в 1986-м.

Напомним, строительство Островецкой АЭС сопровождается нарушениями международных норм и постоянными ЧП. В 2016 году на стройке БелАЭС уронили реактор. В декабре того же года с поездом, перевозившим корпус реактора для БелАЭС, случился инцидент. Дирекция БелАЭС заявила, что на станции "Славное" произошло "соприкосновение металлического транспортного кожуха, который охраняет опорный корпуса реактора, с полой железобетонной опорой контактной сети". Если говорить проще, деталь АЭС столкнулась со столбом.