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Александр Нойок: Мы поддерживаем БАТЭ и «Шахтер» в еврокубках

  • 29.07.2019, 15:28
Александр Нойок

Полузащитник брестского «Динамо» высказался в поддержку клубов, играющих в еврокубках.

– Приятно смотреть на соперников с вершины турнирной таблицы?

– Конечно. Мы все для этого делаем. И хотим как можно дольше и закончить чемпионат на первом месте.

– «Динамо» сейчас на ходу. Обидно, что нет возможности проявить себя в еврокубках?

– Тьху-тьху-тьху (постучал себя по голове). Хорошо, что на ходу, конечно. Но еврокубки – это все в будущем. Я надеюсь.

– По силам ли БАТЭ выйти в групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы?

– Думаю, да. Мы их поддерживаем. Все-таки это команды из нашей страны. Желаем им удачи. Будем за них болеть, – сказал украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок, пишет «Трибуна».


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