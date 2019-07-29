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Лукашенко обиделся на критику в интернете

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  • 29.07.2019, 16:02
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Диктатора задело то, что в Сети раскритиковали его «заседание по урожаю».

Лукашенко задела критика в интернете. 29 июля во время кадровых назначений он остановился на планах на нынешний урожай. "Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть "умные", — цитирует слова диктатора его пресс-служба. — Они даже критикуют мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 миллиона тонн зерна, ниже 9 миллионов тонн нельзя".

Лукашенко в деле урожая ссылался на утвержденные планы. По его словам, в этом году нужно собрать 7 миллионов тонн зерна, около 700 тонн рапса, 1,7 млн тонн кукурузы на зерно и 300-400 тысяч тонн остальных культур. Вот и получается 9,7 млн тонн урожая, отметил Лукашенко. "Здесь все подсчитано", — сказал он. А если удастся собрать все "до зернышка", то может быть и 10 миллионов тонн.


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