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Российского оппозиционера Илью Яшина арестовали на 10 суток

  • 29.07.2019, 16:05
ИЛЬЯ ЯШИН

По версии полиции, оппозиционер призвал москвичей на митинг.

В России Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Судья Дарья Сальникова признала Яшина виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга). По версии полиции, 23 июля в твиттере оппозиционер призвал всех к митингу 27 июля. В протоколе сказано, что он совершил призыв «в ИТКС "Интернет"».

Яшин вину не признал и на вопросы судьи отвечать отказался по 51-й статье Конституции.

Заседание началось с часовым опозданием. Адвокат Вадим Прохоров заявлял несколько ходатайств — об отложении заседания, о передаче материала в другой суд, о допросе полицейских, о прекращении дела. Сальникова не удовлетворила ни одно из них.

Кроме того, Прохоров отмечал, что первоначально дело должна была рассматривать судья Тихомирова и назвал внезапную замену судьи «давлением административно-командной системы». Прохоров заявил Сальниковой отвод, но она отказала в этом.


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