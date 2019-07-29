«Наниматель не платил страховые взносы, уволил якобы за «прогулы» и объявили о банкротстве» 2 29.07.2019, 16:12

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Работники транспортной компании «Виамигнис» массово вступили в РЭП.

Работники сделали это после того, как руководство фирмы начало задерживать зарплаты, кроме того имели место многочисленные нарушения условий труда, пишет praca-by.info.

Наниматель предлагал уволиться по соглашению сторон, но водители не согласны уходить без компенсации и подали заявление в суд. Также выяснилось, что «Виамигнис» не выплачивало взносы в Фонд социальной защиты (ФСЗН).

— После того как устроился в эту фирму думал они ответственные и конечно платят в ФСЗН как положено по законодательству. Оказалось, что с октября никаких отчислений за меня не поступало, - рассказал начальник автоколонны Владимир Мехович.

В Беларуси каждый работодатель должен заплатить 34% от зарплаты своего сотрудника в Фонд социальной защиты населения. 6% из них идёт непосредственно в ФСЗН, 28 % — в пенсионный фонд.

— Предупреждали ли нас, что работа не пойдёт в страховой стаж и не будет засчитана при расчёте пенсий? Конечно же нет, обещали хорошие условия и соблюдение законов, - отмечает Владимир Мехович.

По словам водителей, около 30 оставшихся работников фирмы, в том числе иофисные сотрудники также обратились в ФСЗН и получили справки о том ,что за них тоже не уплачивались взносы в фонд. Один из офисных работников рассказал, что после обращение в ФСЗН выяснилось, что за два года, которые он проработал в компании за него не уплачивали взносы.

Некоторое время назад руководство фирмы объявило сотрудникам о банкротстве и предложило забрать трудовые книжки и разойтись «по соглашению сторон».

«При этом руководитель заявил: денег нет, я вас не рассчитаю», - рассказал один из водителей такси, Денис Мартынюк

Его и ещё несколько человек уволили якобы за прогулы, хотя в этот момент Денис находился на больничном:

— Пришло уведомление об увольнении за прогул. По документам я уволен 10 июля за то, что якобы прогулял 27 июня, в это время я бы официально на больничном по болезни ребёнка. В такой же ситуации оказал и механик Руслан Войтов — он также уволен 10 июля за прогул во время своего отпуска. Я могу объяснить это только тем, что наниматель понимает, что работал не честно и всеми доступными способами пытается от нас избавится.