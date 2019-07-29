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Белорусский бизнесмен об армии: Казалось, что после истории с Коржичем дальше некуда

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  • 29.07.2019, 16:34
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Есть гипотеза, что государству не нужны думающие люди.

24 июля Лукашенко подписал «закон об отсрочках», против которого публично выступили как минимум 10 тысяч человек – столько подписей собрала петиция об отмене законопроекта. Скоро закон опубликуют – и через 10 дней после этого он вступит в силу. Однако уже известно, что новые правила призыва коснутся даже абитуриентов этого года. Kyky.org решил узнать, что о инициативе Министерства думают мужчины, и сопоставил их реакцию с мнением чиновников и политиков. Cитуацию прокомментировал белорусский бизнесмен, сооснователь проекта «Мозгобойня», Александр Ханин.

«Этот закон – худшее, что могло придумать министерство обороны, когда в стране идет волна на теме самоубийств среди солдатов срочной службы! Когда в неправовом государстве начинают затягивать гайки запрещениям, обязательствами – это, как правило, не работает. Вместо того, чтобы повышать имидж армии, мотивировать молодых людей служить так, чтобы не вешаться и не вскрывать себе вены, ведомство вызывает к службе еще большее отторжение. Даже у тех, кто реально считал армию «школой жизни». Это очень большой просчет. Я понимаю, почему его допустили – в государственных институтах не знают, что такое пиар, работа с публикой. Не понимают, что с клиентами – коими для минобороны являются призывники – нужно выстраивать отношения. Госорганы продолжают жить в ментальности СССР, когда не существовало отказов.

Те, кто не хотел служить, не пойдут в армию. Новые правила призыва скорее спровоцируют большой рост фирм, которые помогают призывникам откосить. И делают это не всегда легально – платят врачам за липовый диагноз, несопоставимый с требованиями военкомата, например. В стране будет расти теневой бизнес, имидж армии как института упадет еще ниже. Хотя, казалось, что после истории Коржича (дела о гибели солдата – прим.) ниже уже некуда.

Если человек стойких убеждений, у него есть четкие жизненные ценности, и он наверняка знает, чем хочет заниматься – никакая армия его не сломает. Но такого личностного развития человек достигает годам к тридцати. В 17-23 года таких навыков нет – у человека уже сформирована психика, но, как мы можем видеть по анонимным дневникам учеников академии МВД, ее легко можно сломать. И если у государства цель – сломать психику людям, которые уже через десять лет будут строить эту страну – у него все получается.

Есть гипотеза, что государству не нужны думающие люди, потому что они могут объединиться и устроить анархию. В то же время примерно четверть стран мира доказывают обратное – как хорошее образование и профессиональная контрактная армия не приводят к разрухе и войнам. Возможно, нам имеет смысл взять с них пример. В соседней Литве до недавнего времени была только профессиональная армия. Но литовцы приняли решение возобновить срочную службу. И те люди, которые родились во времена независимой Литвы, с удовольствием идут служить! С чувством не деланного, а искреннего патриотизма».


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