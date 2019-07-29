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В Риме за пластиковую бутылку теперь можно получить билет на городской транспорт

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  • 29.07.2019, 16:38
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Для этого в городе установили специальные автоматы.

На трех станциях римского метро появились автоматы, которые выдают билеты на городской транспорт (автобус и метро) в обмен на пластиковые бутылки. Бутылки потом отправляются на переработку, пишет euro-pulse.ru.

Каждая сданная бутылка приравнивается к пяти евроцентам. Чтобы получить билет, нужно сдать 30 бутылок. За каждую сданную бутылку пользователь получает очки, которые начисляются на одно из мобильных приложений транспортной компании Рима ATAC – My Cicero или TabNet. Полученные очки можно использовать как обычные деньги для покупки проездных билетов.

Бутылки принимаются в автоматах на станции Cipro линии А, Piramide линии B и San Giovanni линии С.

Этот эксперимент продлится 12 месяцев, после чего городские власти оценят успех проекта и либо установят новые автоматы, либо откажутся от идеи.

Это первая в Европе схема обмена использованной тары на проездные билеты. Как правило, в других европейских городах бутылки и другую тару можно сдать за деньги.

В Евросоюзе действует директива по борьбе с пластиком, цель которой – снизить объемы пластикового мусора. Согласно этой директиве, к 2030 году в ЕС будет перерабатываться больше 50% всего пластика.


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