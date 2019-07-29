Названые верные способы сэкономить во время отпуска 3 29.07.2019, 16:44

Потратить минимум денег и отлично провести время.

Есть такое мнение, мол, экономить на отпуске не комильфо. Так делают только законченные скряги, которые не могут получать удовольствие от жизни, пишет Евгения Гусева для kp.ua. Не соглашусь. Разумная экономия полезна везде. Даже на курорте. Особенно если превратить некоторые вещи в привычки. После нескольких поездок по стране и за рубеж у нас сформировался набор семейных хитростей и правил.

Ими и поделюсь.

Правило 1

Поставьте лимит

Возьмите с собой четко определенную сумму. Это будет сдерживать вас в тратах, не даст разойтись по полной. Но как быть, если пачку наличных носить с собой неразумно, а кредитки позволяют залезать глубоко в карман к банку? Тогда возьмите с собой дебетовую карту с нужной суммой. Если вдруг деньги резко закончатся, вы всегда можете попросить родственников перекинуть вам часть денег - это сейчас занимает 10 секунд.

P. S. Можете просто держать в уме тот лимит, который вы определили. Даже умозрительная граница поможет удержаться в рамках разумных трат.

Правило 2

Отключите телефон

Первым делом при приземлении мы отключаем передачу данных на мобильном телефоне. Это экономит кучу денег в роуминге. Да и вообще. Зачем гаджеты в отпуске? Бесплатный вай-фай есть почти по всех гостиницах, кафе и ресторанах. Если приспичило, можно использовать его.

P. S. Если без связи никак, подключайте пакет путешественника у мобильного оператора или покупайте местную симку. Это позволит оставаться на связи за сравнительно небольшие деньги.

Правило 3

Не кормите ушлых таксистов

Заранее выясните, сколько стоит такси от вокзала/аэропорта до города и как правильно его вызывать, чтобы не нарваться на циничных и беспардонных таксистов, везущих за пять счетчиков. Еще лучше прицениться к общественному транспорту. Возможно, добраться на местном автобусе будет на порядок дешевле, а во времени и комфорте вы потеряете минимально.

P. S. Лично я всегда смотрю информацию в открытых источниках и спрашиваю совета у хозяина квартиры, которую забронировал. После этого выбираю оптимальный вариант.

Правило 4

Снимайте номера с кухней

В гостиницах удобно все, кроме одной важной детали - там нет кухни. Максимум, что бывает, это чайник и мини-холодильник. А утолять голод надо несколько раз в день. Если все время делать это в кафе и ресторанах, счет за отдых будет космическим. Поэтому мы чаще снимаем апартаменты или частные квартиры.

"Я не планирую весь отпуск стоять у плиты", - может воскликнуть вторая половина. Но это не совсем так. Находите разумный компромисс. Рестораны и заморские деликатесы тоже надоедают. С утра хочется простой овсяной каши. А вечером - посидеть на веранде, открыв бутылку местного вина и самому сделав ужин из местных продуктов. Днем можно ходить на бизнес-ланчи. Комплексные обеды всегда дешевле. Или закупиться в кулинарии, устроить пикник на траве. Такое запомнится лучше, чем ужин в очередном ресторане.

P. S. В жаркий сезон можно разориться на воде, если постоянно покупать ее на улице. Берите большие бутылки в супермаркете, а перед выходом из дома наполняйте маленькие и носите их с собой.

Правило 5

Избегайте сувениров и дьюти-фри

Привезти что-нибудь из отпуска - наша традиция. Магнитик, колокольчик, тарелочка, пакет конфет и алкоголя из дьюти-фри. Просто посчитайте, во сколько выльются эти траты. А потом сделайте вывод, нужны ли вам эти товары. Мы решили так: безделушки мы не покупаем вовсе, а деликатесы и алкоголь - только в местных магазинах, а не в аэропорту. Так получается в два-три раза дешевле и аутентичнее.

P. S. Стоит признать: если я вижу что-то очень необычное, недорогое и то, чего у нас точно найти не смогу, сдержаться обычно сложно. В этом случае можно отойти от жестких правил и купить. Отпуск все-таки!

Что еще?

Билеты покупайте заранее, путешествуйте не в сезон

Многих лишних трат можно избежать, если спланировать поездку заблаговременно. Или правильно выбрать место и время отдыха. Вот какими принципами руководствуется наша семья.

Покупаем билеты как можно раньше. Тогда есть шанс взять самый дешевый тариф. Чтобы не пропустить специальные предложения, можно подписаться на рассылки авиакомпаний. Например, узнать среднюю стоимость билета сейчас, а потом ждать, когда она понизится. Хотя чем раньше берете, тем обычно дешевле. Это правило работает и в авиации, и на ж/д транспорте.

! Когда вы точно знаете даты поездки, то отпуск вы делаете приоритетом и подстраиваете работу под него. А не наоборот.

Путешествуем не в сезон. Январские праздники - удобное время, чтобы поехать на горнолыжный курорт, а июль и август идеальны для отпуска у моря. Но у этих вариантов есть куча минусов.

Во-первых, дикие цены. В горячий сезон гостиницы и прочие места, рассчитанные на туристов, поднимают стоимость своих услуг. Спрос сильно превышает предложение. К примеру, один и тот же номер в Альпах в начале января будет стоить в два раза дороже, чем в начале февраля.

Во-вторых, толпы туристов. В самых популярных местах в разгар сезона не протолкнуться. Отсюда пробки на дорогах, очереди в музеи, толпы на центральных улицах, нет места на пляже. В-третьих, сумасшедшая жара, если речь идет о пляжных направлениях. Сомнительное удовольствие - пытаться выжить при 35 - 40-градусной жаре в той же Одессе. И провести большую часть отпуска под кондиционером.

В низкий сезон вам все рады, цены вдвое ниже, в гостиницах куча мест. Получается почти индивидуальный подход. Правда, часть развлечений может быть недоступна. Так что бархатный сезон - хороший компромисс, если вы можете отлучиться в теплые регионы или другие страны в середине весны или в середине осени. Хотя погода может и подвести.

Деньги наличными или на карте?

Карты принимают почти везде. Банкоматы на каждом шагу. Превратить виртуальные числа на вашем банковском счете в купюры сейчас не проблема. Поэтому везти с собой кучу денег в кошельке нет смысла. Слишком большой риск.

Мой универсальный совет. Пусть 80 - 90% денег хранится на карте, а 10 - 20% везите наличкой. Она пригодится для мелких покупок, чаевых в ресторане. Сейчас выгоднее как можно чаще расплачиваться картой. За это банки начисляют бонусные мили, которые потом можно поменять на бесплатные билеты, и дают кэшбек, который доходит до 5 - 10% от суммы покупки. Грех этим не пользоваться.