закрыть
29 июля 2019, понедельник, 18:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Море ясности

  • Антон Орехъ
  • 29.07.2019, 16:50
  • 1,283
Антон Орехъ

Как в России закончились даже формальные выборы.

Подведем краткие итоги текущего момента в России и попробуем заглянуть в недалекое будущее сквозь туманную пелену неопределенности. Впрочем, с будущим тоже многое уже понятно. Вокруг нас вообще море Ясности — как на Луне.

Ясно, что с выборами покончено. Силовая башня Кремля не стала дожидаться какой-то важной кампании — а все определила просто на самых близких по календарю выборах.

Имитация голосования остается, но даже формально выборами это больше не является. Никакой оппозиции даже на предварительной стадии. В крайнем случае, вместо «Единой России» голосуйте за какое-нибудь парламентское убожество вроде «Справедливой России».

Всё ясно с избирательными комиссиями. Элла Александровна Памфилова выглядела бледно не только из-за травмы руки. Многочасовое «хочу — но не могу, не мой вопрос, сами виноваты» и обещание помешать Собянину силой зарегистрировать оппозиционеров — вызывали чувство неловкости уже даже не за чиновника, а за женщину. Ну, а чуть погодя Мосгоризбирком стал самопровозглашенным клоповником и рассадником паразитов.

Избиратели лишились не только фактического избирательного права, но даже права подписи. Тысячи людей, которые подписались за кандидатов, узнали, что их автографы — это перевод чернил, и путь их лежит в шредер или в печь. А часть подписантов потеряла даже право на почерк! Они говорят, что подписи в листах стоят их, а им говорят, что, может, и их, но писали они не своим почерком. Ты писал, сам писал — но почерк не твой. Так что извини.

Не весело нынче и Собянину. Он остается мэром и будет градоначальником еще какое-то время — возможно, даже длительное, но фактически Сергей Семеныч переходит в категорию политических мертвяков. Московский хаос убивает его амбиции в будущем претендовать на что-то серьезное вроде поста преемника или хотя бы квази-преемника. Ты не справился с Москвой — куда тебе Россию!

Однако теперь провалились и его «заигрывания» с интеллектуалами. Вроде не изверг, «хорошеет» Москву с каждым днем, продвигает современные технологии, строит метро и диаметры. Просвещенный городской монарх. Но всё это нынче в прошлом. Кремлевские комбинации обывателя не интересуют. Обыватель видит, как в Москве давят сапогами права и свободы и не может не связывать это с именем Собянина. И даже если Собянина заставляют так поступать или просто делают без спроса — то в лучшем случае он заслуживает репутацию тряпки.

Для несистемной оппозиции вообще яснее ничего быть не может. Я понимаю ее прежний расчет. Вряд ли товарищи надеялись на полном серьезе завоевать Мосдуму. Репрессии и подтасовки были куда вероятнее. Но для политика жизнь в тишине — это гибель. Он должен о себе напоминать. Либо рваться на выборы, либо — если его прокатят — призывать выборы бойкотировать. И Навальный, Соболь, Яшин, Гудков получили хорошие политические очки в этой кампании. Но штука в том, что с этого момента их в принципе исключают из легального процесса.

Нам объяснили, что сама попытка куда-то регистрироваться закончится для вас в лучшем случае ночным обыском и фестивалем допросов. Любая попытка апеллировать к избиркому — уголовным делом за воспрепятствование деятельности этого органа. Статей в УПК много, и кремлевские гроссмейстеры применили новинку — статью 141, о которой мы прежде не слыхали. А они там подумали: чего статье хорошей пропадать? Рукописи не горят, топором написанное не вырубишь. Мертвая статья становится ходовой.

А вот что касается перспектив для нас для всех, то с ними как раз ясности нет. Понятно, конечно, что добром это никак не кончится. И чем быстрее разгоняют эту дурацкую машину, тем скорее она либо втемяшится в столб, либо дребзанётся с обрыва. Но точного срока мы не знаем. Страна большая, ехать по ней даже с бешеной скоростью можно долго. А можно и не очень…

Антон Орех, «МБХ медиа»


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип