Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы и увезли в спецприемник 2 29.07.2019, 17:06

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Алексей Навальный

Врачи категорически против выписки политика из больницы.

В России оппозиционного политика Алексея Навального, которого накануне госпитализировали с диагнозом "аллергическая реакция", днем в понедельник выписали из больницы и увзли обратно в спецприемник, где он отбывает тридцатисуточный арест якобы за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Утром к Навальному допустили его лечащего врача, офтальмолога Анастасию Васильеву, сообщает "Радио Свобода".

Врач сообщила с своем аккаунте в "Фейсбуке", что состояние здоровья Навального улучшилось стало лучше. При этом Васильева категорически против выписки пациента из больницы: его нельзя возвращать в помещение, где может присутствовать "химический реагент", который, как считает врач, привел к аллергической реакции.

Накануне Васильеву не допустили к Навальному, палата которого находится под охраной. Сегодня главный врач 64-й московской городской больницы Ольга Шарапова позволила лечащему врачу осмотреть больного. Об этом она сообщила изданию "Открытые медиа". "Вчера к нему не пустили не мы, не врачи, а охрана. Сегодня ко мне обратились – пожалуйста, я разрешила. Пусть его доктора приходят и осматривают", – заявила Шарапова. Она не уточнила, идет ли речь о больничной охране или о сотрудниках полиции.

Навальный был госпитализирован утром 28 июля из московского спецприемника. По официальной версии, ему диагностирована крапивница, лечащие врачи накануне предположили, что аллергическая реакция могла быть спровоцирована воздействием неизвестного вещества.

После госпитализации у здания больницы собрались сторонники политика, ночью они были разогнаны полицией, около 20 человек были задержаны.