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Зачем минский преподаватель подал в суд на Минобразования?

  • 29.07.2019, 17:13

Можно ли через суд решить проблему переполненности классов.

В пятницу, 26 июля, преподаватель Сергей Ольшевский подал жалобу в суд Московского района Минска на должностных лиц Министерства образования, передает Еврорадио.

Причиной стало нежелание Минобразования решать проблему переполненности классов. Так, в требованиях Кодекса об образовании прописано, что наполняемость классов в гимназиях не должна превышать 20 человек. Но в реальности практически повсюду количество учеников значительно превышает эту цифру. И Минобразования ничего не делает, считает Ольшевский, чтобы исправить ситуацию.

Действительно ли Минобразования виновато в том, что не решается проблема переполненности классов? Можно ли эту проблему решить с помощью судебного разбирательства? Как ситуация с переполненными классами сказывается на уровне белорусского образования?

На эти и другие вопросы ответил преподаватель, руководитель проекта "Народный учебник" Сергей Ольшевский:


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