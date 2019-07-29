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Из российского плена вырвали четвероногого друга украинских моряков

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  • 29.07.2019, 17:20
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Cобака Джесси находилась на борту буксира «Яны Капу», который захватили россияне.

На территорию независимой Украины вернули четвероногого любимца экипажа буксира "Яны Капу" - собаку Джесси, которую в ноябре 2018 года захватили российские военные вместе с украинскими моряками, cообщает "Украинская правда".

"Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой.

О собаке практически сразу после встречи с нашими адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу", попросили ее найти и постараться вернуть домой.

Несколько месяцев ушло на ее поиски и достижения договоренностей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя", - рассказал адвокат моряков Николай Полозов.

"Собачка Джесси, 25-й член команды военнопленных украинских моряков дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы.

Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу") домой", - рассказала адвокат моряков Анастасия Георгиевская.

Детали: В момент захвата украинских моряков, Джесси было три месяца. Животное заметили не сразу, все это время она находилась в сотрудников пограничной службы РФ в оккупированной Керчи.


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