закрыть
29 июля 2019, понедельник, 18:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые раскрыли одну из главных загадок Солнца

  • 29.07.2019, 17:40
  • 1,520

Исследователи заметили связь между солнечным терминатором и пятнами на звезде.

Американские ученые заявили о том, что им удалось понять вероятную причину появления и исчезновения пятен на Солнце. По словам исследователей, солнечный терминатор знаменует собой окончания цикла появления пятен, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Science Alert.

В ходе исследования ученые проанализировали данные, полученные за 140 лет наблюдений за солнечной активностью. До этого механизм, который участвует в формировании 11-летнего цикла активности звезды был не до конца изучен.

Солнечные пятна образуются в периоды повышенной солнечной активности, они образуются в обоих полушариях звезды на широте 35 градусов, затем перемещаются к экватору и исчезают. Период появления солнечных пятен занимает чуть больше 10 лет, а его середина является солнечным максимумом.

Корональные вспышки также перемещаются от более высоких широт к экватору, но медленнее, чем пятна. В определенных районах местоположение вспышек перекрывается с пятнами. Исследователи считают, что эти ультрафиолетовые точки отмечают собой движение тороидального магнитного поля, которое тоже постепенно мигрирует к экватору. Когда магнитные токи поднимаются к поверхности Солнца, появляются пятна, которые при перемещении оставляют позади себя плазму.

Волны магнитного поля ("солнечные цунами") путешествуют на скорости около 300 метров в секунду. Одна волна вскоре встречает другую волну тороидального магнитного поля, и цикл повторяется.

Исследователи надеются, что в следующем году им удастся проверить свою гипотезу, поскольку ожидается окончание солнечного цикла.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип