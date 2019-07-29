Ученые раскрыли одну из главных загадок Солнца 29.07.2019, 17:40

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Исследователи заметили связь между солнечным терминатором и пятнами на звезде.

Американские ученые заявили о том, что им удалось понять вероятную причину появления и исчезновения пятен на Солнце. По словам исследователей, солнечный терминатор знаменует собой окончания цикла появления пятен, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Science Alert.

В ходе исследования ученые проанализировали данные, полученные за 140 лет наблюдений за солнечной активностью. До этого механизм, который участвует в формировании 11-летнего цикла активности звезды был не до конца изучен.

Солнечные пятна образуются в периоды повышенной солнечной активности, они образуются в обоих полушариях звезды на широте 35 градусов, затем перемещаются к экватору и исчезают. Период появления солнечных пятен занимает чуть больше 10 лет, а его середина является солнечным максимумом.

Корональные вспышки также перемещаются от более высоких широт к экватору, но медленнее, чем пятна. В определенных районах местоположение вспышек перекрывается с пятнами. Исследователи считают, что эти ультрафиолетовые точки отмечают собой движение тороидального магнитного поля, которое тоже постепенно мигрирует к экватору. Когда магнитные токи поднимаются к поверхности Солнца, появляются пятна, которые при перемещении оставляют позади себя плазму.

Волны магнитного поля ("солнечные цунами") путешествуют на скорости около 300 метров в секунду. Одна волна вскоре встречает другую волну тороидального магнитного поля, и цикл повторяется.

Исследователи надеются, что в следующем году им удастся проверить свою гипотезу, поскольку ожидается окончание солнечного цикла.