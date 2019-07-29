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В Украине уволили генерала, разобраться с которым Зеленский просил Авакова

  • 29.07.2019, 17:54
Виталий Глуховеря

Глава Нацполиции Днепропетровской области уволен после скандального видео.

В Украине осле скандального видео с задержанием патрульных спецназом КОРД начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, пишет «Новое время».

Как отмечается, Глуховеря уволен приказом главы НП Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Исполняющим обязанности руководителя облуправления назначен его заместитель, начальник криминальной полиции Днепропетровской области Артем Васицкий.

При этом отмечается, что Глуховеря, назначенный на должность в мае 2017 года, сам обратился к руководству с рапортом об увольнении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову уволить начальника управления полиции по Днепровской области Виталия Глуховерю после того, как в соцсетях появилось видео с участием его автомобиля.

Видео, о котором идет речь, датировано сентябрем 2018 года. Издание «Страна.UA» опубликовало его в YouTube 26 июля. Сотрудники патрульной службы остановили черный автомобиль Range Rover за нарушение правил ПДД. За рулем оказался водитель Глуховери, а через некоторое время патрульных задержали бойцы спецподразделения КОРД. По их словах, при себе у водителя не было оперативного талона.


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